Unheimlicher Fund: Das versetzt die Wollnys total in Panik

In der neuesten Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" herrscht im Hause Wollny Ausnahmezustand: Während Silvia Wollny (60) gemeinsam mit ihrer Tochter Loredana (21) in der Garage Hundefutter für die Reise in die Türkei heraussucht, machen die beiden eine schockierende Entdeckung. Die Futtersäcke sind angeknabbert! "Wir hatten eine Maus oder eine Ratte oder sowas hier", ruft Silvia entsetzt aus. Die Panik ist groß, schließlich befinden sich die betroffenen Räume direkt am Innenhof, wo auch wichtige Zimmer der Familie liegen. Umgehend sollen Peter Wollny (32) und Florian Köster (37) zur Unterstützung gerufen werden – schließlich hatten die beiden schon zuvor ein Nagetier gesichtet.

Mit entschlossener Miene treten die beiden Schwiegersöhne an, um sich dem Problem zu stellen. Doch für Verwunderung sorgt zunächst Loredana, die sich kurzerhand mit einem Stuhl bewaffnet hat, um sich vor den ungebetenen Gästen zu schützen. Peter zeigt sich amüsiert: "Wofür hast du den Stuhl?" Dabei ist das Anliegen ernst. Die Männer entdecken schließlich Spuren, die für Aufklärung sorgen: "Das sieht nach Ungezieferbefall aus", erklärt Peter. Kotspuren deuten eindeutig darauf hin, dass es sich um Ratten handelt. "Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das Problem in den Griff kriegen", stellt Florian klar, denn eine Rattenplage duldet in der Großfamilie niemand.

Der Nageralarm zeigt, wie schnell der Familienalltag ins Chaos stürzen kann. Silvia, die aufgrund eines Schlaganfalls Medikamente einnehmen muss, ist die gute Organisation im Haushalt besonders wichtig, weshalb eine solche Situation für sie umso aufreibender ist. Während Loredana durch ihre Schlagfertigkeit auffällt, bewahren Peter und Florian als Ruhepole des Clans einen kühlen Kopf. Wie es für die Wollnys weitergeht und ob sie die Plagegeister endgültig aus ihrem Zuhause vertreiben können, erfahren die Zuschauer in den neuen Folgen von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" auf RTLZWEI oder der Streamingplattform RTL+.

Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

Instagram / sarafina_wollny Peter Wollny und Sarafina Wollny, "Die Wollnys"-Bekanntheiten

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar