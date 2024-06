Stört Kris Jenner der Altersunterschied zu Corey Gamble?

Hat Kris Jenner (68) ein Problem damit, dass ihr Partner Corey Gamble (43) 25 Jahre jünger als sie ist? In der aktuellen Folge von The Kardashians kommt das Thema abermals auf und die Influencerin plaudert ehrlich aus dem Nähkästchen. "Ich habe den Altersunterschied nicht verstanden, und dann hat er mir beigebracht, dass das Alter nur eine Zahl ist", erklärt die Mutter von Kim Kardashian (43). Doch sie räumt auch ein, dass sie zu Beginn nicht so ganz verstehen konnte, warum ihr Liebster eine ältere Frau daten wollte: "Als ich anfing, mit Corey auszugehen, habe ich immer zu ihm gesagt: 'Warum willst du mit jemandem ausgehen, der älter ist als du?'"

Doch abschließend machte Kris deutlich, dass sie und ihr Lebensgefährte sich trotz des Altersunterschieds seit vielen Jahren blendend verstehen. "Ich kann nicht erklären, wie die Chemie zwischen jemandem ist oder warum sich Menschen verlieben, aber es waren erstaunliche zehn Jahre und wir haben eine tolle Zeit", schwärmte die 68-Jährige abschließend.

Kris und Corey begannen sich im August 2014 zu daten. Zuvor hatten sich die Reality-TV-Bekanntheit und Caitlyn Jenner (74) getrennt. Seither wich Corey ihr nicht mehr von der Seite. Der große Schritt in Richtung Traualtar blieb bisher aber noch aus – und das wird wohl auch so bleiben. "Kris ist nicht mit Corey verlobt und sie hat es auch nicht vor", war sich ein Insider gegenüber Daily Mail sicher.

Getty Images Kris Jenner, Vanity Fair Oscar Party, 2024

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble im April 2022 in Los Angeles

