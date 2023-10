Original: Robin Williams' (†) Stimme ist als Dschinni zurück

Robin Williams (✝63) ist wieder zu hören. Zu Lebzeiten hatte der Komiker einige ikonische Rollen gespielt. Unter anderem Filme wie "Mrs. Doubtfire" oder Jumanji haben bis heute Kultstatus. Neben der Schauspielerei hatte der US-Amerikaner aber auch diversen Trickfiguren seine Stimme geliehen. Am bekanntesten ist wohl seine Interpretation des Dschinni in der Disney-Verfilmung von "Aladdin". Und in genau dieser Rolle ist Robin nun neun Jahre nach seinem Tod noch einmal zu hören.

Fans des Zeichentrickklassikers dürften sich während der Ausstrahlung des neuen Kurzfilms "Once Upon a Studio" im Rahmen der Sondersendung "The Wonderful World of Disney: Disney's 100th Anniversary Celebration" gefreut haben. Denn der quirlige Dschinni kehrt nicht nur zurück, sondern spricht auch wieder mit Robins Stimme – und das ganz ohne künstliche Intelligenz. Wie das funktioniert, erklärt Produzentin Yvett Merino dem Magazin Polygon: "Wenn wir bei einem Spielfilm Animationsaufnahmen machen, gibt es eine Reihe von Takes. So waren wir in der Lage, die Zeilen zu finden, die so gut wie möglich in den Kurzfilm passen."

Auch in einem anderen Format durften die Zuschauer sich über einen überraschenden Auftritt von Robin freuen. Denn in dem The Walking Dead-Sequel "Daryl Dixon" schauten Kinder sich die Sitcom "Mork vom Ork" an. Mit dieser hatte Robin in den 70ern seinen großen Durchbruch als Comedian gefeiert.

ActionPress/United Archives GmbH Filmplakat "Aladdin" (1992)

Getty Images Robin Williams, 2004

United Archives GmbH Robin Williams (r.) und Pam Dwaber in "Mork vom Ork", 1978

