So hoch soll das Vermögen von Steve Jobs' Tochter Eve sein

Eve Jobs (27), die jüngste Tochter des verstorbenen Apple-Mitgründers Steve (†56) Jobs, hat am vergangenen Wochenende in den malerischen Cotswolds im Süden Englands den britischen Springreiter Harry Charles geheiratet. Die luxuriöse Feier fand im exklusiven Estelle Manor statt und soll mehr als sechs Millionen US-Dollar gekostet haben. Doch wer hat diese prächtige Hochzeit bezahlt? Wie bekannt wurde, war es offenbar nicht die Braut selbst. Eves Mutter Laurene Powell (61) Jobs, die nach dem Tod ihres Ehemanns das milliardenschwere Vermögen der Familie verwaltet, soll für die Kosten aufgekommen sein.

Anders als viele erwarten, besitzen Steves Kinder keine direkten Anteile am beeindruckenden Apple-Erbe. Ihre Mutter verfolgt eine klare philanthropische Mission und spendet einen Großteil des Familienvermögens. Eve, die seit ihrem Studium an der Elite-Universität Stanford auch als erfolgreiche Springreiterin und Model arbeitet, baut sich hingegen ihr eigenes Vermögen auf. Ihr Jahreseinkommen liegt Schätzungen der New York Times zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich, zu dem Einnahmen aus lukrativen Modelkampagnen und Preisgeldern von Reitturnieren beitragen. Ihr Mann Harry, der ebenfalls aus einer renommierten Familie stammt, ist ebenfalls finanziell unabhängig und bringt ein geschätztes Vermögen von bis zu 2,5 Millionen US-Dollar mit in die Ehe.

Die Hochzeit von Eve und Harry war ein wahrhaft glamouröses Ereignis, das zahlreiche prominente Gäste in die idyllische Region lockte. Der Secret-Service-geschützte Auftritt von Kamala Harris (60) und ein exklusives Konzert von Elton John (78) sorgten für eine festliche Stimmung und zeigten die hochkarätigen Verbindungen des Paares. Abseits des Trubels verbindet das frischgebackene Ehepaar aber auch die Leidenschaft für den Pferdesport. Beide haben sich durch eiserne Disziplin und außergewöhnliche Erfolge im Springreiten einen Namen gemacht, was sie nicht nur beruflich, sondern auch persönlich eng zusammenschweißt.

Getty Images Eve Jobs, Tochter von Steve Jobs

Getty Images Eve Jobs im November 2023

Getty Images Harry Charles, Reitprofi