Gibt Bruce Springsteen in seinem Familienleben den Ton an?

Bruce Springsteen (75) und Patti Scialfa (71) gewähren Einblicke in ihr Leben als Ehepaar und Musiker. Am Mittwoch sprachen die beiden in der "Howard Stern Show" auf SiriusXM über die Balance zwischen ihrer Ehe und dem gemeinsamen Musizieren. Patti erklärte dabei: "Ich habe immer versucht, auf der Bühne keine Ehefrau zu sein. Ich wollte das wirklich nicht auf die Bühne bringen." Bruce ergänzte schmunzelnd: "Ich bin nur für drei Stunden der Boss, und zwar auf der Bühne. Dann gebe ich den Titel wieder ab."

Das Paar ist seit 1991 verheiratet und hat drei Kinder: Evan (34), Jessica (32) und Sam (30). Trotz ihres Ruhms haben sie immer ein normales Familienleben geführt. "Wenn man unser Haus betrat, vor allem als die Kinder noch klein waren, hätte man nicht gewusst, was wir beruflich machen", erzählte Patti und erklärte weiter: "Es gab nichts im Haus, das darauf hindeutete, dass hier jemand Berühmtes lebt." Bruce fügte hinzu, dass ihre Kinder erst spät begriffen haben, was ihre Eltern tun: "Eines Tages kam Evan aus der Schule nach Hause und fragte: 'Hey Dad, was ist 'Tenth Avenue Freeze-Out'?'" Es handelt sich dabei um einen Song von Springsteens 1975er Platte "Born to Run".

Patti ist eine talentierte Songwriterin, fühlt sich aber nicht in Konkurrenz zu Bruce. "Ich werde nicht mit ihm konkurrieren" , betonte sie. Sie berichtete, wie sie zusammen an Musik arbeiten: "Als ich an meinem Album 'Rumble Doll' arbeitete, meinte Bruce, ich bräuchte einen Song, in dem ich wirklich über mich selbst singe, etwas, was sexy und selbstbewusst ist." Obwohl sie zunächst zögerte, schrieb Bruce den Song "Red Headed Woman" für sie. "Er widmete den Song seiner großartigen Frau", erzählte Patti lächelnd. Patti kämpft seit 2018 gegen ein Multiples Myelom, eine seltene Form von Blutkrebs. "Es wurde früh erkannt, und sie hat gute Ärzte", äußerte sich Bruce Anfang des Monats zuversichtlich gegenüber der Times.

Getty Images Bruce Springsteen und Patti Scialfa im November 2018 in New York

Getty Images Patti Scialfa und Bruce Springsteen im September 2022

