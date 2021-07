Auf diesen Hochzeitsgast musste Kitty Spencer (30) verzichten. Die Nichte von Prinzessin Diana (✝36) gab ihrem Partner Michael Lewis am vergangenen Wochenende in Italien in einer glamourösen Zeremonie das Jawort. An ihrem großen Tag hatte Kitty nicht nur ihre Familie, sondern auch viele Promigäste um sich. Eine Person fehlte allerdings: Ihr Vater, Dianas Bruder Charles Spencer (57), nahm offenbar nicht an der Hochzeit seiner Tochter teil.

Wie Daily Mail berichtet, soll der 57-Jährige – im Gegensatz zu Kittys restlicher Familie – für dieses schöne Event nicht nach Italien gereist sein. Ein Grund dafür könnte die Schulterverletzung sein, die er sich kürzlich zuzog. Immerhin hatte er bereits erklärt, wie sehr er dadurch eingeschränkt ist. Laut einem Insider könnte es aber auch noch einen weiteren Grund geben. Demnach sei die Beziehung zwischen Charles und seiner ältesten Tochter in den vergangenen Jahren sehr angespannt gewesen. "Es war einfacher für alle, dass er nicht dort war", meinte die Quelle.

Demnach konnte Charles die 30-Jährige natürlich auch nicht zum Altar führen. Diese Aufgabe übernahmen stattdessen Kittys Brüder Louis Spencer (27) und Samuel Aitken. "Der stolzeste Moment meines Lebens war, ohne Frage, als meine Brüder mich zum Altar geführt haben", schwärmte Kitty später auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Lady Kitty Spencer

Anzeige

Getty Images Charles Spencer im Dezember 2015

Anzeige

Getty Images Kitty Spencer in Mailand, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de