Das ist bisher zu Blake Livelys Klage gegen Justin bekannt

Blake Lively (37) hat rechtliche Schritte gegen ihren Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (40) eingeleitet. Die Schauspielerin beschuldigt ihn des sexuellen Fehlverhaltens und der gezielten Verleumdung, wie aus offiziellen Gerichtsdokumenten hervorgeht. Die Ereignisse sollen sich während der Dreharbeiten zum Film It Ends With Us abgespielt haben und reichen laut dem Magazin People von unangemessenen Kommentaren zu Blakes Aussehen bis zu angeblichen Versuchen, ungewollte Intimitätsszenen in das Drehbuch aufzunehmen – alles gegen die Zustimmung der Schauspielerin. Besonders auffällig sei ein Vorfall gewesen, bei dem Justin die Dreharbeiten verzögert hätte, nachdem Kommentare über Blakes Outfit ihn in einen schweren emotionalen Ausbruch stürzten. Justin weist sämtliche Vorwürfe als "absurd und völlig haltlos" zurück.

Die Anschuldigungen gehen jedoch weiter: Blake wirft Justin vor, ein "feindseliges Arbeitsumfeld" geschaffen zu haben. So soll er ihr gegenüber wiederholt abwertende Bemerkungen über ihr Gewicht gemacht und sie sogar nach einer Erkrankung an einen vermeintlichen Spezialisten verwiesen haben, der sich jedoch als Gewichtsverlust-Berater herausstellte, wie Just Jared berichtet. Das Verhalten des Jane the Virgin-Stars habe dazu geführt, dass Blake intensive Schutzmaßnahmen einforderte, einschließlich eines Intimitätskoordinators und strengen Richtlinien zu Justins Interaktionen mit ihr. Er habe den Auflagen zunächst zugestimmt, aber eine gezielte PR-Kampagne gestartet, um Blakes Ruf systematisch zu schädigen, wie sie ihm in ihrer Klage vorwirft.

Blakes Familie und Freunde haben öffentlich ihre Unterstützung bekundet, darunter Autorin Colleen Hoover und ihre Schwester Robyn Lively (52). Robyns Ehemann Bart Johnson erklärte, dass Blakes Beschwerden bereits während der Dreharbeiten protokolliert wurden und nicht erst nachträglich aufgebracht wurden, wie Justins Team behauptet. Blake selbst äußerte sich in einem Statement an die New York Times: "Ich hoffe, dass meine rechtlichen Schritte helfen, diese schädlichen, raffiniert versteckten Taktiken aufzudecken und andere vor ähnlichen Angriffen zu schützen." Der Konflikt sei nicht nur beruflich schwer belastend für den Gossip Girl-Star, sondern habe laut ihrer eigenen Aussage auch erheblichen persönlichen Stress in ihr Leben gebracht.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Justin Baldoni, Dezember 2023

