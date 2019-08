Von 2007 bis 2012 flimmerte die Serie Gossip Girl über die TV-Bildschirme und zog Teenies auf der ganzen Welt in ihren Bann. Die Hauptdarsteller Chace Crawford (34), Blake Lively (31), Ed Westwick (32), Penn Badgley (32) und Leighton Meester (33) wurden zu gefeierten Stars und legten damit den Grundstein für ihre Hollywood-Karrieren. Besonders Blake zählt inzwischen zu den gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Doch wie nah stehen sich die einstigen Kollegen sieben Jahre nach Show-Ende eigentlich noch?

Im Bild-Interview plauderte Chace Crawford nun über seine einstigen Co-Stars. "Ich würde sie alle gerne öfter sehen, aber viele von ihnen haben mittlerweile Kinder. Ich habe Blake das letzte Mal im Dezember auf ein paar Drinks getroffen und war vor zwei Jahren auf Penn Badgleys Hochzeit", schilderte der Frauenschwarm die derzeitige Situation. Auch mit Ed Westwick, der in der Show seinen besten Freund spielte, stehe er noch in Kontakt.

Chace' Fans haben momentan allen Grund zur Freude: Sie können ihren Schwarm ab sofort wieder in einer neuen Show bestaunen – und zwar in der Amazon-Superhelden-Serie "The Boys". "Die Idee ist, eine Welt zu zeigen, in der Superhelden wirklich existieren. Superhelden, die hinter ihrer Maske Narzissten sind", umriss der Schönling die Handlung der neuen Sendung.

WENN Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2012 in New York

Anzeige

FayesVision/WENN.com Ed Westwick und Chace Crawford im August 2015 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Chace Crawford im Juli 2019 in San Diego

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de