Katie Price' Weihnachtsgeschenk gibt Mum "neuen Lebensmut"

Tränen, Lichter und ein Versprechen von mehr Freiheit: Katie Price (47) überraschte ihre Mutter Amy Price an den Feiertagen mit einem besonderen Geschenk – einem Elektromobil-Roller. Die Reality-TV-Persönlichkeit filmte die rührenden Momente für ihren YouTube-Kanal, wo zu sehen ist, wie die beiden nach Weihnachten in vertrauter Umgebung die erste Probefahrt wagen. Schauplatz: das Zuhause der Familie, mit Katies Kindern und Partner JJ Slater im Hintergrund. An Katies Seite nimmt Amy (73) Platz, die seit Jahren mit idiopathischer Lungenfibrose lebt und zuletzt mit der Mobilität kämpfte. Gemeinsam starten sie die ersten Meter, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, Stoppen – und dann fließen bei Amy die Tränen.

Im Clip zeigt die Influencerin, wie sie ihrer Mutter die Steuerung erklärt: Fuß vom Pedal – der Roller hält. Amy strahlt über die eingebauten Lichter, während Katie zusätzlich flauschige Handschuhe überreicht, damit die Hände beim Fahren warm bleiben. "Ja, natürlich gefällt er mir", sagt Amy im Video, bevor die Emotionen sie überwältigen. Umarmt von ihrer Tochter ringt sie um Worte: "Ich werde damit Spaß haben. Ich glaube, es eröffnet..." – und bricht wieder ab. Katie fasst zusammen, dass der Scooter ihrer Mutter "neuen Lebensmut" und "mehr Freiheit" schenke, sogar Strandausflüge im Sommer seien wieder drin; mit voller Ladung schaffe das Gefährt rund 20 Kilometer. In den Kommentaren auf YouTube schreiben Fans, sie hätten beim Anblick von Amys Glückstränen mitgeweint und loben die "freundliche, unterstützende Seite" von Katie.

Abseits der Technik steckt viel Geschichte in diesen Bildern. Seit der Diagnose 2017 und einer späteren Lungentransplantation hadert Amy damit, nicht mehr alles eigenständig zu schaffen – ihr Kopf sei wach, der Körper bremse, erzählte die Familie in Gesprächen. Dass Katie die Feiertage eng mit ihren Liebsten verbrachte und auch Momente mit Tochter Princess Andre (18) teilte, passte zu dem familiären Ton dieses Weihnachtsfests. Die Mutter von fünf Kindern zeigt online immer wieder, wie wichtig ihr Nähe und kleine Alltagsrituale sind. Zwischen Küchenchaos, Kuschelkleidung und heimeligem Lichterglanz wurde aus einem großen Karton ein Stück Selbstständigkeit – und aus einer stillen Hoffnung der Mama ein sichtbarer Schritt zurück ins Draußen.

Collage: Getty Images, Instagram / katieprice Katie Price und Amy Price

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price feiert Weihnachten mit ihrer Tochter Princess, Dezember 2025