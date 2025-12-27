Mit Tochter vereint: So feiert Katie Price Weihnachten

Familien-Zusammentreffen unterm Weihnachtsbaum: Katie Price (47) verbrachte den Abend des 25. Dezember mit Tochter Princess – nachdem diese und ihr Bruder Junior den Morgen bei Papa Peter Andre (52) gefeiert hatten. Wo? Zunächst im Haus von Peter, später bei Katie zu Hause. Die Mutter von fünf Kindern teilte am Donnerstagabend ein Selfie in ihrer Instagram-Story, auf dem sie und Princess in bequemer Loungewear entspannt in die Kamera blicken. Dazu schrieb Katie: "Meine Prinzessin und ich. Nur ein Bild von meinem Weihnachten, aber ich bin umgeben von meiner ganzen Familie." Zuvor hatten Princess und Junior ihren Plan bestätigt, den Tag zwischen beiden Elternteilen zu teilen – der Auftakt gehörte Peter und seiner Familie.

Der Start in den Feiertag lief im Partnerlook: Auf Instagram zeigten sich Princess und Junior morgens in karierten Pyjamas, wie sie Geschenke und kleine Überraschungen auspackten – Seite an Seite mit Peters Frau Emily sowie den Geschwistern Arabella, Millie und Theo. Auch Peter meldete sich mit rührenden Worten: "In diesen heutigen Momenten bin ich der glücklichste Mann auf der Welt. Ich liebe euch so sehr, Familie, frohe Weihnachten an alle", schrieb der Sänger auf Instagram. Am Nachmittag wechselten Princess und Junior wie angekündigt zu Katie, wo der Festtag ruhig ausklang.

Abseits der Geschenke sorgt die Familie zuletzt immer wieder für Gesprächsstoff, seit Princess mit einer eigenen ITV2-Show Einblicke in ihren Alltag gewährt. Während die Kamera bei Peter sogar einen emotionalen Geburtstagsmoment einfing, fühlte sich Katie bei einigen Terminen nicht einbezogen und sprach darüber offen in ihrem Podcast. Persönlich betonte sie aber stets, dass sie Princess’ Weg unterstütze und für die beiden Ältesten nur das Beste wolle. Dass Mutter und Tochter den Weihnachtsabend zusammen verbringen und ein gemeinsames Selfie teilen, wirkt da wie ein ruhiges Familienbild zwischen all den Terminen – mit viel Sofa, Kuschel-Look und Zeit unter einem Dach.

Instagram / katieprice Katie Price feiert Weihnachten mit ihrer Tochter Princess, Dezember 2025

Getty Images Katie Price und Peter Andre

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar