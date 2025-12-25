Julian Claßen und Palina schwanger: Sie gratulieren dem Paar

Palina und Julian Claßen (32) haben ihre Fans an Weihnachten mit ganz besonderen Neuigkeiten überrascht: Das Social-Media-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind und machte die Schwangerschaft vor wenigen Stunden auf Instagram offiziell. In einem Post zeigten die beiden zwei positive Schwangerschaftstests und strahlten dabei in die Kamera. Die Aufnahme entstand zu Hause und verbreitete sich in kurzer Zeit rasant in den sozialen Netzwerken. In den Kommentaren darunter gratulieren Freundinnen und Freunde des Paars und feiern das Glück der zwei. Mit dabei: bekannte Namen aus der Netz- und TV-Welt, die ihre Freude kaum zurückhalten.

Besonders bewegend: Für Palina war der Weg zum Babyglück nicht selbstverständlich. Die Influencerin sprach offen darüber, dass sie unter dem PCO-Syndrom leidet, einer hormonellen Erkrankung, die den Kinderwunsch erschweren kann. Umso größer ist nun die Freude – nicht nur bei den werdenden Eltern, sondern auch bei befreundeten Promis. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Laura Maria Rypa (30) kommentiert begeistert: "Herzlichen Glückwunsch! Ihr zwei habt euch wirklich gefunden." Stefano Zarrella (35) jubelt: "Laaaaber. Omg, alles Liebe. Bestes Weihnachtsgeschenk", wie unter dem Post zu lesen ist. Auch Dagi Bee (31), Healthy Mandy (31) und Dana Feist melden sich zu Wort und überhäufen das Paar mit liebevollen Nachrichten.

Kurz vor den süßen Baby-News hatte Palina dem werdenden Vater noch eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht – wohl noch unwissend, dass sie in freudiger Erwartung ist. In ihrer Instagram-Story schrieb sie an Julian gerichtet: "Du bist mein Mensch." Begleitet wurde die Nachricht von einem innigen Foto, auf dem die beiden Händchen hielten, er sie verliebt ansah und sie direkt in die Kamera blickte. Palina drückte aus, wie dankbar sie für ihren Partner sei, wie sehr sie sich an seiner Seite geborgen fühle und wie schön es sei, einfach sie selbst sein zu können.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina, Influencer

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

Getty Images Stefano Zarrella bei den "Duftstars" 2024