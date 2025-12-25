Warum jetzt? Palinas Schwangerschaftstest-Post verdutzt Fans

Social-Media-Star Palina hat mit einem auffälligen Post für Gesprächsstoff gesorgt: Die Freundin von Julian Claßen (32) teilte im Netz kürzlich einen Schwangerschaftstest und nahm ihre Community damit hautnah bei ihrer Kinderplanung mit. Der Zeitpunkt für diesen sehr privaten Einblick überraschte jedoch viele, denn nur kurz zuvor war Julians Ex-Freundin Tanja Makarić (28) zum ersten Mal Mutter geworden. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash sammelten sich daraufhin zahlreiche Kommentare, in denen Fans ihre Verwunderung über das Timing ausdrückten und sich fragten, was genau hinter dem Posting steckt.

In den Reaktionen der Nutzer im Netz schwingt vor allem eine Frage mit: Warum ausgerechnet jetzt? Mehrere Follower wunderten sich, dass der 32-Jährige und seine Freundin nach rund einem Jahr Beziehung bereits offen über einen möglichen Nachwuchs sprechen. "Die beiden sind doch erst seit Kurzem zusammen... – oder muss Julian jetzt nachziehen wegen Tanja?", fragt ein User. Andere unterstellen, der Social-Media-Star wolle der frischgebackenen Mutter mit dem Schwangerschaftstest die Show stehlen: "Schön der Tanja, die Aufmerksamkeit klauen. Wieso gönnt man ihr nicht das Glück?" Der Umstand, dass die 28-Jährige gerade erst ihr Baby begrüßt hat, sorgt bei einigen für Stirnrunzeln: "Genau als seine Ex ein Kind bekommt, wollen die beiden schwanger werden?" Die Diskussionen drehen sich damit weniger um den Test selbst als um die Frage nach dem Zeitpunkt.

Abseits der Debatte um den Post hatte Palina zuletzt sehr persönliche Einblicke in ihre Gesundheit gegeben und in einem emotionalen Video ihre PCO-Diagnose öffentlich gemacht. "Das fällt mir gerade unglaublich schwer zu teilen. Zum ersten Mal spreche ich über etwas, das bisher nur meine Familie wusste. PCO. Ein Wort, das mein Leben leise, aber spürbar verändert hat", erklärte sie auf Instagram ihrer Community. Offen berichtete sie, wie sehr die hormonelle Erkrankung sie belaste und wie groß die Unsicherheiten rund um das Thema Kinderwunsch seien. Der Wunsch nach eigenen Kindern sei trotzdem geblieben: "Ja, am liebsten zwei", verriet die Social-Media-Persönlichkeit schon vor mehreren Wochen bei einer Fragerunde an ihre Fans.

Instagram / palinamin Palina, Dezember 2025

Instagram / palinamin Schwangerschaftstest von Palina

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025