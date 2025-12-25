Nun also doch: Julian Claßen und Palina erwarten Nachwuchs

Nun also doch: Julian Claßen (32) und seine Palina werden Eltern. Pünktlich zu Weihnachten machen der YouTuber und die Influencerin ihre Baby-News öffentlich und lassen ihre Community auf Instagram an diesem Moment teilhaben. Auf einem gemeinsamen Foto strahlen die beiden in die Kamera, während sie gleich zwei positive Schwangerschaftstests in die Höhe halten. Dazu verkündet das Paar in einem langen Text, dass sich dieses Glück "wie ein Wunder" anfühle. Für die Fans des Social-Media-Duos ist damit klar: Aus dem verliebten Paar wird bald eine kleine Familie.

In ihrem emotionalen Posting erklären der Unternehmer und seine Partnerin, dass sie mit der Verkündung eigentlich lieber noch gewartet hätten. Dennoch entscheiden sich die beiden bewusst dafür, die Nachricht schon jetzt zu teilen, weil sie ihren Weg offen dokumentieren wollten. Besonders bewegt zeigt sich Palina darüber, dass der Kinderwunsch trotz PCO-Syndrom überraschend schnell in Erfüllung gegangen ist. Die Diagnose galt für sie zunächst als Grund, nur vorsichtig zu hoffen und die Familienplanung geduldig anzugehen. Jetzt schreibt sie, dieses kleine neue Leben sei "das schönste Geschenk", und bedankt sich für die zahlreichen Glückwünsche, die innerhalb kürzester Zeit unter dem Post eintrudeln.

Gestern noch hatte Palina in ihrer Instagram-Story einen scheinbar negativen Schwangerschaftstest gezeigt. "Ich habe ja gesagt, ich nehme euch komplett mit", schrieb die Influencerin zu dem Foto. Doch anstatt Klarheit zu bringen, sorgte sie damit für jede Menge Spekulationen. Viele Fans meinten, doch einen zweiten Strich erkennen zu können. "Hey Palina, sehe ich da einen zweiten Strich oder täusche ich mich da gerade?", fragte eine Followerin. Andere legten nach: "Ich sehe da einen zweiten Strich." Für Palina bedeutete das vor allem eines: Unsicherheit. "Wie jetzt? Für mich ist das negativ. Jetzt verunsichert ihr mich", reagierte sie auf die Flut an Nachrichten, bevor sie dann heute überglücklich die Baby-News verkündete.

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025

Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen zeigen zwei Schwangerschaftstests, Dezember 2025

Instagram / palinamin Schwangerschaftstest von Palina

