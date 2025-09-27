Savannah spricht über Tod ihres Vaters Brandon Blackstock

Savannah Blackstock hat sich knapp zwei Monate nach dem Tod ihres Vaters Brandon Blackstock (†48) erneut mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit gewandt. Der ehemalige Talentmanager und Ex-Partner von Kelly Clarkson (43) war am 7. August im Alter von 48 Jahren an Krebs verstorben. In einem emotionalen Instagram-Post sprach die 23-Jährige über ihre Trauer, den schwierigen Verlust und die Liebe, die sie in dieser Zeit von ihrem Umfeld erfahren hat. "Das Jahr 2025 hat mir gelehrt, dem Herrn zu vertrauen und nicht nur auf das eigene Verständnis zu bauen", schrieb sie und drückte ihre Dankbarkeit für die Unterstützung ihrer Familie und Freunde aus.

Besonders schwer sei es für Savannah gewesen, ihren Vater in den letzten Monaten seines Lebens zu begleiten und ihn letztlich zu verlieren – vor allem, da sie selbst mit ihrem dritten Kind schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Quentin Lee, mit dem sie bereits die Kinder Lake und Julianna hat, erwartet sie im kommenden Januar eine Tochter. Savannah erinnerte sich, wie sie und Brandon in seinen letzten sechs Monaten viel Zeit im gemeinsamen Glauben verbracht hatten. Seine tiefe Hinwendung zur Religion in dieser schweren Phase habe sie nachhaltig geprägt. "Er hat mich ein letztes Mal mit einem unschätzbaren Geschenk gesegnet: dem Wissen, wo er jetzt ist – im Himmel mit unserem Erlöser", schrieb sie weiter.

Savannah hat immer wieder betont, welche wichtige Rolle ihr Vater in ihrem Leben gespielt hat. Sie beschreibt ihn als ihren besten Freund, ihren größten Unterstützer und den Menschen, der nie aufgehört habe, an ihrer Seite zu sein. Ihre bewegenden Worte lassen erahnen, wie innig ihre Beziehung war, und spiegeln die tiefe Bewunderung wider, die sie für ihn empfand. Auch Brandons ehemalige Stiefmutter Reba McEntire äußerte sich zuletzt über den tragischen Verlust und betonte, dass die Familie den Schmerz über seinen Tod mit viel Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung bewältige.

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahb_lee Brandon Blackstock mit Tochter Savannah, 2019

Anzeige Anzeige

IMAGO / Zoonar II Kelly Clarkson und Brandon Blackstock

Anzeige Anzeige