Vergeben? Ex-Bachelor Martin klärt über sein Liebesleben auf

Martin Braun, bekannt aus Die Bachelors, hat mit Promiflash offen über den derzeitigen Stand seines Liebeslebens gesprochen. In einem Gespräch auf einem Promi-Event verriet der Reality-TV-Star, dass er aktuell nicht vergeben sei und es bisher nicht die Richtige für ihn gegeben habe. Martin betonte: "Ich date nicht aktiv", fügte aber hinzu, dass er durch solche Veranstaltungen häufig interessante Menschen kennenlerne. Trotz zahlreicher Anfragen sei er nicht auf der Suche nach einer Partnerin, sondern lasse die Dinge auf sich zukommen.

Martin erklärte weiter, dass sein Hauptfokus derzeit nicht auf Beziehungen liege, sondern auf seinen beiden Töchtern. Diese stünden für ihn an erster Stelle und gäben ihm sehr viel, sodass ihm kaum etwas anderes dies ersetzen könne. Dennoch gab er zu, dass ihm ein wichtiger Baustein in seinem Leben noch fehle: "Das eine Puzzleteil, das fehlt dann eben doch noch." Der Reality-Star wolle jedoch nicht gezielt danach suchen, sondern sei der Ansicht, dass die Liebe dann kommen würde, wenn der richtige Zeitpunkt erreicht sei.

Während Martin aktuell seinen Kindern die meiste Zeit widmet, scheint es bei seiner ehemaligen TV-Partnerin Clara Heinrich etwas anders auszusehen. Die Gewinnerin der vergangenen Staffel gab zuletzt bekannt, dass sie neu verliebt ist. Nach ihrem kurzen Glück mit Martin begegnete sie ihrem jetzigen Partner auf einem Festival, und es soll direkt zwischen den beiden gefunkt haben. Clara schilderte, dass eine besondere Begegnung beim Tanzen der Beginn ihrer neuen Liebesgeschichte war. So hat sich für die beiden ehemaligen "Bachelors"-Stars die Suche nach dem Glück in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt.

Instagram / martinbrn89 "Die Bachelors"-Kandidat Martin Braun im Mai 2025

RTL / Lena-Luise Grellert, RTL / Annette Etges Collage: Martin Braun und "Die Bachelors"-Clara

RTL Martin Braun, "Die Bachelors" 2025