Seitensprung: Hat es Bachelor Martin Braun schwer im Dating?

Martin Braun, ehemaliger Bachelor und bekannt aus dem Reality-TV, hat sich zu einem Vorfall geäußert, der nach Ausstrahlung seiner Staffel für reichlich Wirbel sorgte. In einem Interview mit Promiflash sprach der Ex-Bachelor über den Kuss mit Lena, den er während des großen Wiedersehens gestand und der damals für Ärger sorgte. Auf die Frage, ob ihm dieser Moment heute noch beim Dating Probleme bereite, antwortete Martin klar und deutlich: "Nee, tatsächlich nicht." Der Reality-TV-Star betonte, dass er die Situation sofort aufgeklärt habe.

Rückblickend räumte Martin ein, dass es in der damaligen Situation durchaus eine Präferenz gegeben habe. Gefühle seien mit im Spiel gewesen, und sein Handeln sei ohne böse Absicht erfolgt. "Das war dann vielleicht nicht das Klügste", reflektierte er im Interview. Trotz dieses unglücklichen Moments habe ihm sein Verhalten jedoch keine langfristigen Negativfolgen eingebracht. Er beschrieb, dass er weiterhin entspannte und schöne Gespräche beim Dating führe und die Ereignisse der Vergangenheit seinen Alltag nicht belasten.

Lenas Kuss mit Martin während der Wiedersehenssendung war ein entscheidender Moment, der das Liebesglück zwischen ihm und seiner Auserwählten Clara offenbar endgültig zerstörte. Nach der Show bestätigten beide, dass sie nicht mehr zusammen seien, was Clara mit einem Vertrauensbruch in der exklusiven Kennenlernphase begründete. Martin hingegen rechtfertigte sich damals, dass er ehrlich gewesen sei und Clara sofort über den Kuss informiert habe. Trotz des Eklats und der Trennung steht Martin heute weiterhin öffentlich zu dem, was passiert ist, und geht nach eigenen Aussagen unbeirrt seinen Weg.

Instagram / martinbrn89 "Die Bachelors"-Kandidat Martin Braun im Mai 2025

RTL Lena und Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

RTL Martin Braun, "Die Bachelors" 2025