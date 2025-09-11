Nach Martin-Reinfall: Bachelors-Clara ist wieder vergeben

Clara Heinrich, die Gewinnerin der vergangenen Staffel von Die Bachelors, schwebt auf Wolke sieben. Während sie noch vor wenigen Monaten die letzte Rose von Martin Braun erhielt, verriet sie nun gegenüber RTL, dass sie frisch verliebt ist. Ihren neuen Freund hat die Hamburgerin auf einem Festival kennengelernt, wo er durch eine charmante Geste die Aufmerksamkeit von Clara auf sich zog. "Beim Tanzen hat er meine Freundin gebeten, sein Bier zu halten. In dem Moment habe ich mich umgedreht – und ja, er hat mich angelächelt, und da war direkt eine besondere Stimmung zwischen uns", schwärmte die Siegerin des TV-Formats. Nach einem langen Gespräch auf besagtem Festival folgte kurze Zeit später ein Besuch bei ihm, und schnell war beiden klar, dass sie es miteinander versuchen wollen.

Clara, die nach der turbulenten Beziehung mit Martin zunächst nicht vorhatte, sich wieder zu verlieben, erklärte, dass gerade diese Einstellung vielleicht den Unterschied gemacht habe. "Ich habe zum ersten Mal seit Langem das Gefühl, dass da jemand ist, der ehrlich und offen mit mir kommuniziert und mich nicht nur für eine Show haben will. Genau das gibt mir den Mut, mich wieder zu öffnen, und er zeigt mir jeden Tag, dass es sich lohnt", berichtete sie weiter. Den Namen ihres neuen Partners behält Clara vorerst für sich, doch für sie zählt vor allem das Gefühl, wieder angekommen zu sein – und das ohne zu suchen.

In der vergangenen Staffel von "Die Bachelors" ging die charmante Hamburgerin als Siegerin hervor und sorgte in der letzten Nacht der Rosen für ein tränenreiches Finale. Für Martin brach sie sich gegen ihre Mitstreiterin Leonie durch und eroberte damit sein Herz – doch diese Romanze sollte nicht von Dauer sein. "Da ist etwas vorgefallen, was mich verletzt hat, was mir auch eine große Unsicherheit gegeben hat", gab Clara damals mit zitternder Stimme zu. Was genau passiert war, machte schließlich auch Martin öffentlich. "Es ist dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben. Das habe ich Clara dann aber auch direkt gesagt", gestand der Bachelor über den Kuss mit Lena, die die Show im Halbfinale freiwillig verließ.

RTL / Annette Etges Clara, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL Martin Braun und Clara bei der Rosenzeremonie im Halbfinale von "Die Bachelors"

RTL Lena und Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

