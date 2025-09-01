Bachelors-Paulina teilt süße Schnappschüsse mit ihrem Freund

Paulina kämpfte in der diesjährigen Staffel von Die Bachelors um das Herz von Felix Stein (33) und zeigt sich nun verliebt wie nie. Auf Instagram teilt die ehemalige Kandidatin romantische Schnappschüsse mit ihrem neuen Partner. Auf den Bildern sitzt sie strahlend auf seinem Schoß, während sich das Paar liebevoll küsst. Das Gesicht ihres Freundes bleibt jedoch verborgen. In einer emotionalen Botschaft schwärmt sie von der unverhofften Liebe, die ihr Leben verändert habe. "Manchmal schreibt das Leben die verrücktesten Geschichten – ganz anders, als wir sie geplant hätten", schreibt sie.

Die Liebeserklärung lässt erahnen, welch tiefe Verbindung die beiden miteinander teilen. Paulina beschreibt, wie ihr Partner sie in ihren schwächsten Momenten unterstützt: "Deine Liebe fängt mich auf, wenn ich an mir selbst zweifle, und zeigt mir, dass Vertrauen wieder möglich ist." Mit diesen Worten gibt sie einen Einblick in ihre neu gewonnene Hoffnung und ihr Gefühl, endlich angekommen zu sein. Ihre Fans zeigen sich begeistert und gratulieren ihr in den Kommentaren zu ihrem Glück. Wer ihr neuer Partner ist, verrät die Influencerin jedoch nicht – sie hält sein Gesicht weiterhin vor der Öffentlichkeit verborgen.

Paulinas Teilnahme an der Kuppelshow verlief turbulent. Sie erreichte das Halbfinale, entschied sich jedoch, die Sendung freiwillig zu verlassen, da sie ihren Prinzipien treu bleiben wollte. Für viele Zuschauer war dies ein bewundernswerter Schritt. "Es war definitiv keine leichte Entscheidung, aber in dem Moment wollte ich zu mir selbst stehen und eine Grenze ziehen, die sich für mich gut anfühlt", erklärte sie im Interview mit Promiflash und ergänzte: "Natürlich habe ich im Nachhinein viel darüber nachgedacht, aber ich bin stolz, dass ich mich nicht verbogen habe."

Instagram / paulinaristow Paulina mit ihrem Freund, August 2025

Instagram / paulinaristow Paulina und ihr Freund, August 2025

RTL Felix Stein und Paulina bei ihrem Dreamdate

