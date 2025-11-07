"Die Bachelors"-Paulina wurde beim Joggen sexuell belästigt

Paulina Ristow musste beim Joggen in Amsterdam eine unschöne Erfahrung machen, wie sie nun gegenüber RTL öffentlich macht. Die ehemalige Die Bachelors-Kandidatin wurde während ihres Laufs von einer Gruppe Bauarbeiter mit Rufen und seltsamen Geräuschen belästigt. Als Paulina sich umdrehte und ein Foto von den Männern machte, zeigte einer ihr sogar den Daumen nach oben, was die Situation für sie noch erschreckender machte. Doch anstatt die Sache zu ignorieren, entschied sich die Hamburgerin dazu, die Männer auf dem Rückweg zur Rede zu stellen.

Im Interview mit dem Sender erklärte die 26-Jährige, dass es ihrer Meinung nach wichtig sei, zwischen respektvollen Komplimenten und unangebrachten Verhaltensweisen wie aufdringlichem Gaffen zu unterscheiden. Auf Instagram wandte sie sich zudem direkt an ihre Follower und machte auf das weit verbreitete Problem aufmerksam. "Über 80 Prozent aller Frauen werden im öffentlichen Raum belästigt", teilte sie in einem Video mit und forderte ein Umdenken im Umgang miteinander ein. Diese wiederholte Erfahrung zeigt, wie notwendig es ist, das Thema weiterhin zu adressieren.

Bereits vor zwei Monaten sorgte die Influencerin mit privaten Einblicken für großes Aufsehen. Auf Instagram zeigte sie sich damals verliebt wie nie und postete romantische Fotos mit ihrem neuen Partner. Während das Paar innig aufeinander einging, blieb das Gesicht ihres Freundes auf den Fotos verborgen. In einer gefühlvollen Botschaft ließ Paulina ihre Community wissen: "Manchmal schreibt das Leben die verrücktesten Geschichten – ganz anders, als wir sie geplant hätten." Die Fans reagierten begeistert auf das Liebesglück und gratulierten der ehemaligen Kandidatin zahlreich in den Kommentaren.

RTL / Felix Stein Paulina, "Die Bachelors"-Teilnehmerin 2025

Instagram / paulinaristow Paulina Ristow, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

Instagram / paulinaristow Paulina mit ihrem Freund, August 2025