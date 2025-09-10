Ralf Schumacher nimmt sein Image als Autoankäufer mit Humor

Ralf Schumacher (50), der ehemalige Formel-1-Fahrer und heutige Unternehmer, zeigt sich amüsiert über sein aktuelles Image als Autoankäufer. In einem TikTok-Video erzählt er nun, wie er während eines Aufenthalts in Saint-Tropez von einer deutschen Familie angesprochen wurde, die ihn um ein gemeinsames Foto bat. Besonders der Kommentar des Sohnes, der Ralf als "den Mann, der Autos kaufen will" identifizierte, brachte ihn zum Schmunzeln. Bemerkenswert findet Ralf, dass dieser neue Kultstatus, den er mittlerweile erlangt hat, sogar bei Kindern angekommen ist. Er genießt die damit verbundene Aufmerksamkeit und den Spaß, der damit einhergeht.

Besonders amüsiert zeigt sich Ralf auch von den Parodien, die auf sein neues Image hin entstanden sind. Er lobt die Darstellungen von Cora Schumacher (48) und Etienne, die beide mit einem erfrischenden Witz an die Sache herangegangen sind. Das alles betrachtet er als Teil des Spaßes und genießt den Kult, der daraus entstanden ist. "Da können wir uns alle in die Augen gucken und lachen", sagt der Unternehmer zufrieden über die lustigen Seiten seines Autohändler-Daseins.

Cora hatte erst kürzlich in einem Werbespot für eine Autovermietung humorvoll Bezug auf ihren Ex-Mann genommen. Die Reality-TV-Darstellerin schoss dabei mit einer witzigen Parodie etwas gegen Ralf und fügte damit dem Schmunzelthema eine weitere Facette hinzu. In ihrem Clip spielte sie mit Anspielungen auf Ralfs bekannte Autohändler-Werbung und sorgte damit für einige Lacher. Diese kleine interne Necken scheint also bei beiden Schumachers auf reichlich Humor zu treffen. Ralf und Cora verbinden, trotz aller Scherze, viele gemeinsame Erinnerungen, darunter ihr gemeinsamer Sohn.

Getty Images Ralf Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

AEDT / ActionPress Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher, Rennfahrer