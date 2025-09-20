Lieber Opa: Ralf Schumacher möchte keine Kinder mit Étienne

Ralf Schumacher (50) sprach beim "Ferrero Kindertag" in Berlin offen über seine Zukunftspläne und sein Familienleben. Gemeinsam mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne plant er keine Kinder, wie oe24 berichtet. "Mann und Mann und ein Kind – das wird schwierig. Kinder waren bei mir und Étienne aber auch kein Thema. Wir haben ja schon den David und das reicht", äußerte sich der Rennsport-Kommentator. David, der Sohn aus seiner Ehe mit Cora Schumacher (48), steht im Mittelpunkt seiner Familie. An den Gedanken, eventuell bald Opa zu werden, könnte sich Ralf jedoch gewöhnen.

Sein Sohn David ist schon seit sieben Jahren mit der ungarischen Rennfahrerin Vivien Keszthelyi (24) zusammen. Ob die beiden über Nachwuchs nachdenken, behält Ralf für sich, doch an der Idee, mit 50 Jahren Opa zu werden, hat er nichts auszusetzen: "Warum nicht! Mit 50 bin ich alt genug dafür. Aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf." Bis es so weit ist, stillt er seinen "Knuddelbedarf" beim jüngsten Familienzuwachs: Millie, die fünf Monate alte Tochter seiner Nichte Gina-Maria Schumacher (28). "Ja klar, ich habe sie schon kennengelernt. Sie ist ja noch nicht in dem Alter, wo sie sich an unser Treffen erinnern wird", erzählt er über die Kleine, die viel unterwegs ist.

Ralf Schumacher beschreibt sich selbst als strengen Vater, der seinem Sohn Werte wie Respekt, Pünktlichkeit und gutes Benehmen vermittelt hat. "Grüßen, Hand geben, in die Augen schauen – das war mir wichtig. Erwachsene siezen oder warten, bis einem das Du angeboten wird. Und natürlich aufstehen, wenn jemand Älteres in den Bus steigt", erklärt er. Zu seiner Ex-Frau Cora, von der er sich 2015 scheiden ließ, hat der ehemalige Formel-1-Star keinen Kontakt mehr. Dafür bietet seine derzeitige Beziehung ihm den gewünschten Halt und die gemeinsame Zeit mit Étienne scheint dem Sportler besonders am Herzen zu liegen. Weihnachten planen die beiden gemütlich und ganz entspannt in ihrer luxuriösen Unterkunft im sonnigen Südafrika.

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / davidschumacher_official Ralf und David Schumacher in Salzburg, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf und David Schumacher, Juni 2025