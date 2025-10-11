Anna Adamyan gibt positives Update über Kinderwunschreise

Anna Adamyan (29) bereitet sich auf den nächsten großen Schritt ihrer Kinderwunschreise vor: den Kryotransfer. Die Influencerin teilt auf Instagram die freudige Nachricht, dass sie mittlerweile die ersten Hormone verschrieben bekommen hat und der Transfer ihres eingefrorenen Embryos – liebevoll "unser kleiner Eisbär" genannt – näher rückt. Ursprünglich war der Eingriff im natürlichen Zyklus geplant, musste jedoch aufgrund eines vorherigen medizinischen Befundes angepasst werden. "Aufregend", schreibt Anna und verrät, dass der Transfer möglicherweise in derselben Woche stattfinden könnte wie der bei ihrem Sohn Levi.

Hinter der geplanten Behandlung steht eine intensive medizinische Vorbereitung. Am kommenden Donnerstag erwartet Anna das Ergebnis einer Biopsie, um die Behandlung weiter fortsetzen zu können. Fünf Tage nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse soll mit der hormonellen Therapie begonnen werden. Ende Oktober wird für die Influencerin zudem ein wichtiges Gespräch mit ihrer Immunologin stattfinden, um die nächsten Schritte der Behandlung zu planen. Anna zeigt sich auf Social Media dankbar für die Unterstützung durch ihr medizinisches Team und betont, dass sie sich in sicheren Händen fühle: "Vorhersehen kann niemand etwas – aber ich weiß, dass alle ihr Bestes für unseren Wunsch geben. Und das ist sehr wertvoll."

In der Vergangenheit hatte Anna immer wieder Herausforderungen auf ihrer Kinderwunschreise zu meistern. Besonders die Diagnose ihrer stark ausgeprägter Adenomyose, die vor wenigen Wochen festgestellt wurde, stellte ein Hindernis dar. Dennoch bleibt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin optimistisch und kämpft für ihren Traum eines zweiten Kindes. Anna und ihr Mann halten trotz aller Schwierigkeiten stets zusammen und schöpfen Hoffnung aus jeder kleinsten positiven Entwicklung. Ihre offene Art, ihre Reise mit der Öffentlichkeit zu teilen, hat in der Vergangenheit viele Menschen inspiriert und gibt ihnen Mut.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025