Désirées Prügelknabe? Fans haben Mitleid mit Promi-BB-Doreen

Dass Désirée Nick (69) selten ein Blatt vor den Mund nimmt, wird den meisten Reality-TV-Fans bereits bewusst sein. Im Promi Big Brother-Container scheint die Blondine sich aber besonders auf eine Mitkandidatin eingeschossen zu haben. Immer wieder stichelt sie gegen Doreen Dietel (51) – die zunächst viel davon schluckt, in Episode vier wird es ihr dann aber zu viel. Aus Nettigkeit hatte sie Désirées lange Unterhosen gewaschen. Da es aber keinen Trockner gibt, müssen sie lufttrocknen. Als Désirée die Nacht draußen verbringen soll und das Kleidungsstück noch nass ist, macht sie Doreen Vorwürfe: Sie habe sie schließlich nie darum gebeten, ihre Wäsche zu reinigen. Im Interview fängt Doreen daraufhin bitterlich an zu weinen: "Meine Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit, dass ich anderen Menschen helfe, das fällt mir jetzt auf die Füße."

Der emotionale Ausbruch Doreens weckt sogar in der 69-Jährigen eine weiche Seite. Als Doreen äußert, sie wolle nach Hause, nimmt Désirée sie in den Arm. Spätestens da haben auch die Zuschauer Mitleid mit der Gastronomin. Auf X herrscht die Meinung, Désirée mache ihre Container-Mitbewohnerin zum Prügelknaben. "Langsam tut mir Doreen ein bisschen leid", schreibt ein Fan, während ein anderer hinzufügt: "Unterhaltung hin oder her. La Nick hat Doreen als das schwächste Tier im Rudel ausgespäht, sie umzingelt und wird sie als Beute verspeisen." Andere schreiben: "Ich verstehe nicht, warum alle immer auf Doreen herumhacken" und "Ich kann verstehen, dass Doreen heute Nacht fertig mit den Nerven war."

Schon bevor für die 50-Jährige das Abenteuer bei "Promi Big Brother" startete, gestand Doreen, dass die Zeit dort ihr schwerfallen könnte. Vor allem die Trennung von ihrem Sohn bereitete dem "Dahoam is Dahoam"-Star im Vorfeld Sorgen. "Am meisten Respekt habe ich davor, dass ich meinen Sohn nicht sehen und hören kann. Wir sind so eng verbunden und ich darf nicht weinen, wenn er mir fehlt, weil er sonst traurig ist", erklärte sie in einer Pressemitteilung von Sat.1.

Collage: Joyn, Joyn Doree Dietel und Désirée Nick

Imago Désirée Nick, TV-Star

Gulotta, Francesco / ActionPress Doreen Dietel, Schauspielerin

