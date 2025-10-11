Neu-Mama Sandra Köhldorfer gewährt private Dreh-Einblicke

Die Fans von Hochzeit auf den ersten Blick dürfen sich freuen: Ab dem 21. Oktober startet die mittlerweile zwölfte Staffel des Erfolgsformats – und die renommierte Sendungsexpertin Sandra Köhldorfer (44) gibt bereits jetzt exklusive Einblicke. Auf Instagram teilte sie nicht nur Details zur neuen Staffel, sondern gewährte auch private Einblicke in ihr Leben als frisch gebackene Mutter. In charmanten Worten beschreibt Sandra, wie eng Familie und Beruf bei ihr verbunden sind. Ihre einjährige Tochter Kaia begleitet sie dabei häufig zu Dreharbeiten und Seminaren, während sich ihr Ehemann Ryan Bank und die Großeltern liebevoll um das Kind kümmern, wenn Sandra unterwegs ist.

Auf mehreren Social-Media-Bildern sieht man Sandra in verschiedenen Alltagssituationen: mal im Homeoffice mit Baby, mal bei innigen Momenten mit ihrem Mann und Kind. Sie betont, dass bindungsorientierte Erziehung für sie höchste Priorität hat und eine Bereicherung für ihr eigenes Leben und ihre Arbeit als Psychologin darstellt. "Ich lebe, was ich lehre – und liebe es!", schrieb sie leidenschaftlich zu den Fotos. Trotz ihrer intensiven Fokussierung auf die Familie ließ sie es sich nicht nehmen, den Fans kleine Details zur anstehenden Staffel der Sendung zu verraten. Sandra verspricht hochemotionale Momente und freut sich darauf, die neue Staffel zusammen mit ihrem Publikum zu verfolgen.

Vor rund zwei Monaten feierten Sandra und Ryan ihren großen Tag in Graz – genau dort, wo sich die beiden auch kennengelernt hatten. Umgeben von über 100 Gästen, Liveband und einer gigantischen Hochzeitstorte wurde die Hochzeit zu einem wahren Fest der Liebe. Besonders emotional wurde es für die Psychologin, als ihre kleine Tochter mit Hilfe die Ringe zum Brautpaar brachte. "Unsere Liebe zu feiern, mit Kaia und unseren Lieblingsmenschen – das war pure Magie", schwärmte Sandra später über die unvergesslichen Momente im Promiflash-Interview. Tränen flossen, es wurde gelacht und getanzt, und das Brautpaar sprach von einer Feier voller "Herz, Hingabe und Liebe zum Detail".

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer mit ihrer Tochter Kaia bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

Instagram / drsandratherapy Ryan Bank und Sandra Köhldorfer posieren ihrer Tochter Kaia

Photographie Markus Hertrich Ryan Bank und Sandra Köhldorfer während ihrer Hochzeit im August 2025