Mike Heiter hofft, dass Leyla bald seine Tochter kennenlernt

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) schweben nach ihrer Hochzeit auf Wolke sieben. Doch der Reality-TV-Star plant schon das nächste wichtige Ereignis in ihrem Leben. Auf Instagram verriet Mike nun, dass seine Ehefrau bis heute nicht die Gelegenheit hatte, seine Tochter Aylen aus der früheren Beziehung mit Elena Miras (33) kennenzulernen. In einer Fragerunde wurde er direkt darauf angesprochen und antwortete offen: "Nein, leider noch nicht. Bin mir aber sicher, dass es bald passiert."

Aylen lebt seit der Trennung ihrer Eltern hauptsächlich bei ihrer Mutter Elena. Mike und Elena hatten sich 2020 nach etwa zwei Jahren Beziehung getrennt, nachdem sie ihre Liebesgeschichte selbst publik gemacht hatten. Seitdem ist der Kontakt zwischen Vater und Tochter nicht immer regelmäßig gewesen. Doch Mike scheint optimistisch, dass Leyla und Aylen bald aufeinandertreffen und sich kennenlernen können. Ebenso betont er, wie wichtig ihm ein harmonischer Umgang zwischen allen Beteiligten ist.

Die junge Ehe von Mike und Leyla hat Italien als Ausgangspunkt: Dort sagten die beiden vor Kurzem Ja zueinander, in einer Zeremonie, die ihr neues gemeinsames Kapitel einläutet. Dabei war Aylen nicht anwesend, was bei einigen Fans Fragen aufwarf. Mike entschied damals zusammen mit Elena, dass der enge Bezug zu seiner Tochter aktuell fehle. Mike selbst hat sich stets gewünscht, als Vater näher an seiner Tochter dran zu sein, und betonte in der Vergangenheit immer wieder die Bedeutung von Familie – ein Thema, das ihm offensichtlich auch in seiner neuen Ehe am Herzen liegt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Mike und Leyla Heiter, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Januar 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025