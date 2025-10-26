Bruce Springsteen empfand Scham für seinen Mental Breakdown

Bruce Springsteen (76) lebt bereits seit Jahren mit mentalen Problemen – auch wenn man es dem Rockstar nicht immer anmerkt. Aber er geht offen damit um, verarbeitete eine seiner dunkelsten Phasen sogar in einem Album. Dabei fiel es ihm anfangs alles andere als leicht, seine Depression zu akzeptieren. "Ich schämte mich total. Jahrelang habe ich mich fast verkleidet, bevor ich in die Praxis des Psychiaters ging: Ich setzte eine Baseballkappe auf, setzte meine Brille auf, schaute mich um und schlich mich so schnell wie möglich rein", erinnert er sich in der "The Radio 2 Breakfast Show". Er sei schon mit der Überzeugung aufgewachsen, es sei peinlich, um psychologische Hilfe zu bitten oder diese überhaupt zu benötigen.

Bruce habe Jahre gebraucht zu erkennen, dass es nichts Verwerfliches sei, in psychologischer Behandlung zu sein. "In der Welt, in der ich aufgewachsen bin, war das so absolut tabu, dass ich lange gebraucht habe, um mich daran zu gewöhnen, und jetzt ist es ein großer Teil meines Lebens, fast die Hälfte davon", meint der Sänger weiter. Bruces Familie wurde schon in früheren Generationen von Depressionen und mentalen Krankheiten begleitet, allerdings ging man in den 50er- und 60er-Jahren noch anders damit um. "Ich hatte Tanten, die sehr krank waren. Ich hatte Cousins, die sehr krank waren. Und ich habe mich daran gewöhnt, dass das meine Familie war und die Menschen, die ich liebte. Aber niemand bekam irgendwelche Hilfe. Wissen Sie, es gab keine Medikamente, es gab keine psychologische Hilfe und die Menschen wurden einfach sich selbst überlassen", erklärt der 76-Jährige.

1982 brachte Bruce das Album "Nebraska" heraus, das sich vom Ton stark von seinen bisherigen Platten unterschied. Die Songs beschäftigen sich mit einer seiner depressivsten Phasen. Das Album war die Hauptinspiration für das frisch erschienene Biopic "Springsteen: Deliver Me From Nowhere". Schon im Interview mit TIME100 öffnete der US-Amerikaner sich über diese Zeit. Eine entscheidende Rolle spielte sein damaliger Manager Jon Landau. Dieser hatte selbst Erfahrung mit Depressionen und als Bruce ihn dringend um Hilfe bat, handelte er sofort. "Es hätte in viele verschiedene Richtungen gehen können", beschrieb der "Thunder Road"-Interpret seine damals düsteren Gedanken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen in Baltimore, Maryland, September 2024

Anzeige Anzeige