"Lügen": Eric Stehfest reagiert auf Ediths Anschuldigungen

Edith (30) und Eric Stehfest (36) liefern sich einen Schlagabtausch im Netz. Nachdem Edith ihrem Ex-Mann vorgeworfen hatte, mit Gewalt gegen sie vorzugehen und ihr die Kinder zu entziehen, meldet sich der Schauspieler nun mit einer Stellungnahme auf Instagram zu Wort. Er erklärt, er habe über Monate versucht, eine "friedliche und faire Lösung" zu finden – vor allem mit Blick auf die gemeinsamen Kinder. "Edith hat mich überall blockiert und wollte auch keinen Kontakt zu den Kindern. Dann gab es einen schlimmen Vorfall, was die Kinder angeht, und seitdem stehe ich im Austausch mit dem Jugendamt", schreibt er.

Laut seiner Schilderung habe er vom Jugendamt klare Anweisungen bekommen, an die er sich halten müsse. "Es stimmt nicht, dass ich Edith die Kinder nicht geben will", stellt der GZSZ-Star klar. Den aktuellen Vorwürfen seiner ehemaligen Partnerin begegnet er mit den Worten: "Es ist mehr als unfair, jetzt Lügen zu verbreiten." Trotzdem betont Eric, dass er sich weiterhin eine Lösung wünsche, um die angespannte Situation zu entlasten. "Aber dafür müssen sich erst mal einige Dinge ändern. Eine halbe Wahrheit ist nichts weiter als eine höfliche Lüge", schließt er sein Statement ab.

Eric bestätigte vor einem Monat das Ende seiner Ehe mit der Musikerin. Zunächst schien das Ex-Paar um einen respektvollen Umgang bemüht zu sein – doch das änderte sich, als Edith kürzlich einen Beitrag veröffentlichte, in dem sie ihrem Ex Gewaltvorwürfe machte. "Mama findet einen Weg, damit ich euch wiedersehen kann. Auch wenn unfair und mit Gewalt gegen mich vorgegangen wird, eure Mama wollte keinen Krieg mehr... aber wie man kämpft, das weiß ich immer noch", schrieb sie und fügte hinzu: "Denn Männer, die Frauen schlagen, haben noch nie gewonnen auf dieser Welt."

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

