Wieder ein Paar? Romeo Beckham Hand in Hand mit Kim Turnbull

Romeo Beckham und Kim Turnbull zeigten sich am Wochenende gemeinsam in Paris. Laut The Sun wurden der 23-Jährige und das Model händchenhaltend in den Straßen der französischen Hauptstadt gesichtet - zunächst bei einem Stadtbummel am Tage, später bei einem abendlichen Date. Rund sechs Monate nach ihrer Trennung wirkte das Paar vertraut wie früher. Ein öffentliches Statement der beiden zu einem möglichen Liebescomeback gibt es jedoch noch nicht.

Das Paar war bei seinem Date in Paris perfekt aufeinander abgestimmt. Romeo entschied sich für ein Outfit in Schwarz, bestehend aus einer Lederjacke, einem schwarzen Top sowie Cargo-Hosen, kombiniert mit beigefarbenen Boots und schlichter Halskette. Kim präsentierte sich ebenfalls in einem dunklen Ensemble aus einer weiten Nadelstreifenhose, tiefgeknöpfter Weste und einer schicken Hochsteckfrisur. Zuletzt hatte Romeo einen dezenten Hinweis geliefert, dass Kim wieder ein Teil seines Lebens sein könnte: Auf Instagram postete er eine Story, in der auch Kim zu sehen war. Die Bilder aus Paris unterstreichen, dass die Annäherung zwischen Romeo und Kim kein bloßer Netz-Moment war.

Im Frühjahr 2025 hatten sich Romeo und Kim kurz nach der großen Geburtstagsparty von David Beckham (50) getrennt. Zeitgleich mehrten sich Spannungen in der Familie – auch rund um Romeos älteren Bruder Brooklyn Beckham (26). Eine Quelle beschrieb die damalige Trennung gegenüber The Mail so: "Romeo und Kim sind beide jung und sie hatten eine schöne Zeit miteinander, aber in dem Alter hält nicht alles für immer und sie haben beschlossen, sich zu trennen."

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Kim Turnbull und Romeo Beckham, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_turnbull Kim Turnbull, Model und DJane

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham machen ein Selfie