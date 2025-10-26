Nach Ersin-Trennung: Ist Sarah Joelle Jahnel neu verliebt?

Sarah Joelle Jahnel (36) sorgt für Spekulationen um ihr Liebesleben. Der Reality-TV-Star, der Anfang Oktober die Trennung von seinem Partner Ersin öffentlich machte, schürt nun Gerüchte über eine mögliche neue Beziehung. Auf Instagram zeigte sich die Sängerin in ihrer Story ungewohnt vertraut mit einem Unbekannten. Auf dem Foto gibt ihr der mysteriöse Mann einen Kuss auf die Wange, während sein Gesicht geschickt durch ein Sanduhr-Emoji verdeckt wird. Mittlerweile ist der Schnappschuss aber wieder kurz nach der Veröffentlichung aus ihrer Story verschwunden [Stand: 26. Oktober, 17:41 Uhr].

Die Trennung von Ersin, mit dem Sarah an der Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Stars teilnahm, war für sie ein schwerer Schlag. Vor allem die angeblich von ihm begangene Untreue sorgte für Schlagzeilen und warf Fragen nach den Hintergründen auf. Zudem sorgte ein Geständnis innerhalb des Formats für Verwunderung bei Sarahs Mitstreitern: Während drei Jahren Beziehung, sagte Ersin der 36-Jährigen kein einziges Mal, dass er sie liebt.

Sarah hatte in den vergangenen Wochen mit starken psychischen Belastungen zu kämpfen. Wie die Bild berichtete, ließ sie sich in eine Kölner Klinik einweisen. Ihr Anwalt erklärte gegenüber der Zeitung: "Sie befindet sich derzeit in einer Klinik, um zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen und ihre Gesundheit zu stabilisieren." Weitere Details wurden nicht genannt. Der Jurist verriet jedoch, dass Sarah in den Wochen zuvor wiederholt Ziel von Drohungen, Belastungen und Provokationen geworden sei, die sie emotional stark getroffen hätten.

Action Press / Bieber, Tamara Sarah Joelle Jahnel bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin im Juni 2022

Instagram / sarah_joelle_ Realitystar Sarah Joelle Jahnel mit einem Mann, Oktober 2025

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

