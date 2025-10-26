Um ihre Ehe zu retten: Lori Loughlin befragte Stripperinnen

Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) gehen nach knapp 28 gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie ein Bekannter der Schauspielerin nun gegenüber Page Six offenbart, kämpfte sie eine lange Zeit um ihre Beziehung – und ergriff sogar ungewöhnliche Maßnahmen, um ihre Ehe zu retten. "Mossimo ging jahrelang in diesen Klub namens Skin auf dem Robertson Boulevard in Los Angeles", erzählt der Insider und fügt hinzu: "Das ist schon Jahre her, aber Lori ging irgendwann dorthin, um mit den Frauen zu sprechen und herauszufinden, was er dort tat. Sie setzte sich tatsächlich mit den Stripperinnen zusammen."

Berichten zufolge hatte die Beziehung der beiden schon lange vor ihrer Trennung mit Problemen zu kämpfen. Besonders der sogenannte Varsity Blues-College-Zulassungsskandal, bei dem das Paar verurteilte Beteiligte war, belastete die Ehe schwer. Der Full House-Star und Mossimo wurden schuldig gesprochen, 500.000 US-Dollar gezahlt zu haben, um ihren Töchtern die Einschreibung an der University of Southern California zu ermöglichen. Während Mossimo bereits früher durch extravagante Aktionen wie Glücksspiel und seine Leidenschaft für Golf auffiel, habe Lori laut Aussagen aus ihrem Umfeld auf eine positive Wendung nach Ende der Gefängniszeit gehofft – vergebens.

Die Ehe der beiden, die 1997 heirateten, steht seit Wochen im Fokus, nachdem ihr Liebes-Aus publik wurde. Nun zeichnen neue Details ein Bild von einer Frau, die alles versuchte, um ihre Beziehung zu retten – und von einem Mann, der offenbar längst eigene Wege ging. Vor wenigen Tagen fand Loris einstiger Co-Star John Stamos (62) im "Good Guys"-Podcast deutliche Worte und erklärte, die 61-Jährige habe "über die Jahre viel ertragen". Er bezeichnete Mossimo als "schrecklichen Narzissten" und betonte: "Alles, was an Negativität oder Schwierigkeiten in Loughlins Leben passiert ist, hat mit diesem Typen zu tun."

IMAGO / ABACAPRESS Lori Loughlin, Schauspielerin

IMAGO / Avalon.red Lori Loughlin und Mossimo Giannulli, April 2012

IMAGO / UPI Photo Lori Loughlin und John Stamos, September 2018