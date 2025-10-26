Enthüllungsbuch: Kevin Federline will Ex Britney nur helfen

Kevin Federline (47) hat mit seinem Buch "You Thought You Knew" für Schlagzeilen gesorgt. In seinen Memoiren thematisiert der Tänzer nicht nur das ehemalige gemeinsame Leben mit Ex-Frau Britney Spears (43), sondern erhebt auch schwerwiegende Anschuldigungen, darunter Drogenkonsum und Fehlverhalten, als die beiden ihre Söhne großzogen. Während sich die Sängerin total überrumpelt fühlte, erklärte Kevin in einem Interview mit Vanity Fair, dass er mit seinem Buch lediglich helfen und niemandem schaden wolle. "Ich will, dass die Leute wissen, dass ich auch meinen Anteil daran hatte. Ich zeige hier nicht mit dem Finger."

Laut dem 47-Jährigen kommen seine teils drastischen Schilderungen "aus einem verständnisvollen Blick". "Ich will niemanden runterziehen", stellte er klar. Kevin räumte ein, beide hätten in der Vergangenheit gefeiert, beharrte aber: "Der Unterschied ist, ich wusste, was mir mit den Kindern wichtig ist. Immer wenn die Kinder bei mir waren, passierte nichts, was meine Erziehung beeinflusst hätte." Auf die Frage, ob er zu den Menschen gehöre, die Britney wirklich unterstützen, antwortete er: "Absolut. Wer wäre ich als Vater, wenn ich nicht für die Mutter meiner Söhne eintrete?"

Britney reagierte scharf. "Das ständige Gaslighting durch meinen Ex-Mann ist extrem verletzend und ermüdend", schrieb sie auf X. Kurz darauf legte sie nach: Es sei "beängstigend", wie "überzeugend" er in der Presse auftrete. Ihre Sprecherin nannte Kevins Buch gegenüber US-Medien den Versuch, "Profit zu schlagen". Kevin hingegen stellte in seinem Interview fest, dass er nicht wisse, wie "genau" die Informationen in Britneys Memoiren "The Woman In Me" seien – betonte jedoch, dass sie "das Recht habe, ihre Geschichte zu erzählen. [...] Jeder hat das Recht, seine Geschichte zu erzählen."

Vince Bucci / Getty Images Kevin Federline und Britney Spears 2006

Getty Images Kevin Federline, Ex von Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar