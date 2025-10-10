Ihnen drückt Mike Heiter bei "Promi Big Brother" die Daumen

Mike Heiter (33) verfolgt die aktuelle Staffel von Promi Big Brother dieses Jahr bequem von zu Hause aus. Im vergangenen Jahr war der Realitystar selbst Teil des prominenten Kandidatenkreises, doch dieses Mal ist er nur emotional involviert. Wie er in einer Instagram-Fragerunde verrät, schlägt sein Herz dabei vor allem für zwei Teilnehmer: "Zwei meiner Brüder sind dieses Jahr drin. Die beiden haben natürlich meine volle Unterstützung: Paco Herb und Andrej Mangold." Gleichzeitig versprach der einstige Dschungelcamper, dass er und Ehefrau Leyla Heiter (29) das ein oder andere Mal bei der Liveshow des Formats vorbeischauen werden.

Neben den lobenden Worten für seine Freunde äußerte sich Mike auch zu weiteren Aspekten der aktuellen Ausgabe. "Ich feiere die neue Location", schwärmte er auf Social Media. Gleichzeitig scherzte er aber auch: "Die Klamotten sind etwas unbequemer als unsere damals." Damit spielte er auf die diesjährige Ausstattung der Teilnehmer an, die an das Baustellen-Motto angepasst ist. Paco, Andrej (38) und Co. tragen deshalb Blaumänner, Karohemden und Fleecepullover.

In der vergangenen Staffel setzte sich Mikes Partnerin Leyla gegen alle Konkurrenten durch und wurde von den Fans zur Gewinnerin gewählt. Doch nicht nur ihr Sieg war ein aufsehenerregender Moment: Während der Live-Übertragung machte der Influencer seiner Liebsten bereits wenige Tage zuvor einen Heiratsantrag. Mithilfe des großen Bruders ging er vor der TV-Bekanntheit auf die Knie und überraschte sie mit einem Ring. Sichtlich ergriffen schrie Leyla daraufhin: "Ja!"

IMAGO / Future Image Mike Heiter, Realitystar

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

Joyn Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"