Leyla Heiter teilt bewegenden Moment mit demenzkranker Oma

Leyla Heiter (29) hat einen besonders emotionalen Moment mit ihren Fans geteilt. Der Realitystar besuchte ihre an Demenz erkrankte Oma im Pflegeheim und ließ ihre Community in ihrer Instagram-Story nun daran teilhaben. Um die Privatsphäre der Seniorin zu schützen, verpixelte sie das Video. Zu sehen ist jedoch, wie die zunächst schlafende Großmutter die 29-Jährige trotz ihrer Erkrankung für einen kurzen Moment am Namen erkennt. Diese Lichtblicke blieben jedoch flüchtig, und schon bald darauf konnte sie ihre Enkelin nicht mehr wirklich zuordnen.

Der Besuch hinterließ deutliche Spuren bei Leyla, die in dem Video mit den Tränen kämpfte. Besonders emotional war der Moment, als ihre Großmutter – selbst schon deutlich geschwächt – versuchte, sie zu trösten. Unter dem Video schrieb die Frau von Mike Heiter (33): "Heute ist mein Herz wirklich ein Stückchen gebrochen." Die rührenden Szenen zeigen einmal mehr, wie nah sich die beiden standen und wie schwer es für den TV-Star ist, ihre einst so fröhliche und starke Großmutter in diesem Zustand zu sehen.

Schon nach ihrem letzten Besuch bei ihrer Oma vor einigen Wochen hatte Leyla auf Instagram offen über ihre Traurigkeit gesprochen. Damals teilte sie mit ihren Fans: "Das macht schon richtig etwas mit einem. Wenn man von Mal zu Mal immer mehr merkt, wie ein Mensch abbaut und wie er mal war. So lebensfroh und jetzt nur noch so vor sich hinvegetiert." Besonders die Erinnerung an die gemeinsame, fröhliche Zeit mit ihrer Großmutter beschäftigte die Reality-TV-Darstellerin sichtbar. "Das tut mir so im Herzen weh", offenbarte sie unter Tränen ihren Followern.

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

Instagram / leylaheiter Realitystar Leyla Heiter mit ihrer Oma, Oktober 2025

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar