"Temptation Island V.I.P."-Boys lehnen erneute Teilnahme ab

Bei Temptation Island V.I.P. können die Beziehungen der Realitystars zerbrechen oder gestärkt werden. Das Format birgt ein hohes Risiko für jede Liebe. Aktuell sind gerade mal die ersten Episoden der neuen Staffel online und es gibt schon jede Menge Drama. Die Teilnehmer Laurenz Pesch und Wladi reflektieren im Promiflash-Interview die emotionale Belastung der Show – und raten jedem, eine Anfrage abzulehnen. "Also ein Tipp an alle: Wenn ihr eine 'Temptation Island'-Anfrage bekommt. Egal, was ist – ablehnen", betont Wladi. Laurenz ist der gleichen Meinung: "Ablehnen!" Offenbar würden keine zehn Pferde die beiden noch einmal zu "Temptation Island" bringen.

Der Hauptgrund, aus dem Laurenz und Wladi zukünftig einen großen Bogen um das Format machen werden, ist wohl die mentale Belastung. In der Zeit in der Villa haben die Jungs keinen Kontakt zu ihren Partnerinnen und erfahren auch nur am Lagerfeuer oder in ausgewählten Momenten, was sie treiben. "Natürlich sieht man jetzt nur unsere schlechten Szenen, da wird nur das Negative gezeigt. Aber wir haben auch 1.000 Situationen, in denen wir einfach nur in der Villa sitzen und sagen: 'Ey, F*ck. Was machen die Frauen drüben?' Wir machen uns total Gedanken und uns geht es einfach gar nicht gut. Das gab es natürlich auch, das wird nur nicht gezeigt", klärt Laurenz gegenüber Promiflash auf. "Temptation Island" sei für ihn "das Schlimmste". Er finde es schade, dass nur spezifische Szenen gezeigt werden, habe aber auch schon damit gerechnet.

Während Laurenz und Wladi auf keinen Fall ein weiteres Mal bei der Show mitmachen würden, ist ihr Mitstreiter Aleks Petrovic (34) bereits zum zweiten Mal dabei. Und während auch die anderen Jungs ordentlich über die Stränge schlagen, liegt das Hauptaugenmerk vieler Zuschauer auf Aleks und seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) – immerhin betrog der Influencer schon einmal in der Show. Am ersten Abend floss in der Männer-Villa bereits ordentlich Alkohol und leicht angetrunken meinte Aleks lachend: "Das, was mit Vanessa passiert ist, wäre nüchtern nicht passiert." Vanessa betonte anschließend bei Instagram, dass sie die Aussage alles andere als lustig fand und es sie ziemlich verletzt habe.

Anzeige Anzeige

RTL Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2023