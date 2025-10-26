Will verheirateter Mike Heiter überhaupt noch Shows drehen?

Mike Heiter (33) hat im Interview mit Promiflash über seine Zukunftspläne im Reality-TV gesprochen. Der Reality-TV-Star, der kürzlich seiner Partnerin Leyla Heiter (29) das Jawort gegeben hat, wurde gefragt, ob er sich nach der Hochzeit weiterhin in TV-Shows sieht. "Ja, natürlich. TV-Formate machen ja auch Spaß. Also nicht alle, aber die meisten machen Spaß – jedes Format auf seine Art und Weise. Also klar, warum nicht?", erklärte Mike offen und zeigte sich bereit für neue Herausforderungen.

Vor allem auf die Frage, ob er sich eine Teilnahme an einer Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars vorstellen könnte, reagierte der TV-Star begeistert: "Also, "Kampf der Realitystars" ist natürlich ein cooles Format. Ich sage mal, warum nicht? Werden wir sehen." Seine Hochzeit mit Leyla scheint seine Leidenschaft für die TV-Welt nicht geschmälert zu haben. Im Gegenteil: Mike betonte, dass er weiterhin Lust auf die Teilnahme an verschiedenen Formaten habe, auch wenn er nicht mit jeder Show gleichermaßen etwas anfangen kann. Warum er sich ausgerechnet "Kampf der Realitystars" gut vorstellen könnte, ließ der ehemalige Love Island-Teilnehmer offen. Es bleibt spannend, welche Projekte der Social-Media-Star in Zukunft angehen wird und ob seine Fans ihn schon bald in einer Show sehen dürfen.

Nach ihrer Hochzeit haben die Heiters auch weitere große Pläne geschmiedet. Schon vor einigen Monaten verriet der Reality-TV-Star in einer Fragerunde auf Instagram: "Ab der Hochzeit legen wir es darauf an." Damit meinte Mike die gemeinsame Babyplanung mit seiner Partnerin. Am liebsten würden die beiden gleich eine Großfamilie gründen. "Vier Kinder wären ein Traum", plauderte Mike damals aus.

