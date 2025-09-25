Würde Leyla Heiter Schwangerschaft sofort öffentlich machen?

Realitystar Leyla Heiter (29) hat kürzlich auf Instagram Einblicke in ihre aktuellen Babypläne gegeben. Während einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob sie im Falle einer Schwangerschaft diese direkt öffentlich machen würde. Die Influencerin, die mit ihrem Mann Mike Heiter (33) an ihrer Babyplanung arbeitet, gestand, dass sie sich diesbezüglich noch unsicher ist. Leyla erklärte: "Die ersten drei Monate sollte man ja sowieso erst mal abwarten, aber es ist so ein sensibles Thema." Ehrlich fügte sie hinzu, dass sie einerseits vor Freude platzen würde, andererseits aber auch Angst vor dem "bösen Auge" habe.

Ihre offene Aussage zeigt, wie zwiegespalten die Influencerin in Bezug auf ihren Umgang mit einer möglichen Schwangerschaft ist. Das Thema der frühzeitigen Bekanntmachung einer Schwangerschaft ist für viele Frauen emotionsgeladen, und Leyla macht da keine Ausnahme. Besonders in den ersten Monaten, in denen das Risiko eines Verlustes höher ist, spielen Ängste über öffentliche Reaktionen eine große Rolle. Allerdings hat sie auch früher schon auf ihren Plattformen darüber gesprochen, wie sehr sie sich darauf freut, endlich Mutter zu werden. Fans zeigten sich in den Kommentaren einfühlsam, indem sie auf die Wichtigkeit des persönlichen Wohlbefindens und die Privatsphäre hinwiesen.

Leyla, die als Reality-TV-Star erstmals bekannt wurde und mittlerweile auch auf Social Media eine große Fangemeinde hat, teilt regelmäßig Details aus ihrem Alltag. Seit der Hochzeit mit Mike vor wenigen Wochen thematisiert sie immer häufiger Familienpläne, was bei ihren Followern für Begeisterung sorgt. Persönliche Einblicke sind ihr Markenzeichen, doch sie betont immer wieder, wie wichtig für sie ein kontrollierter Umgang mit privaten Themen ist. Die Frage, wann sie den Schritt in die Öffentlichkeit wagt, wird wohl eine sehr persönliche Entscheidung bleiben.

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

ActionPress Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Let's Dance" 2025

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025