Leyla und Mike Heiter begeistern mit süßem Oktoberfestfoto

Das Oktoberfest in München lassen sich Leyla (29) und Mike Heiter (33) selbstverständlich nicht entgehen. Die Realitystars teilen ein Foto von ihrem Ausflug auf Instagram: Beide sind in Tracht gekleidet und genießen ein typisch bayerisches Festmahl. Mit den Bierkrügen in der Hand stoßen Leyla und Mike an und schauen sich dabei ganz verliebt in die Augen. Ihre Fans sind begeistert von dem niedlichen Schnappschuss. "Ihr seid einfach Zucker", kommentiert ein User, ein weiterer schreibt: "Lieb euch zwei, so ein tolles Paar."

Anderen Kommentatoren hingegen fällt auf, dass Leyla und Mike, die beide aus Nordrhein-Westfalen stammen, eben keine waschechten Bayern sind. Dementsprechend hat sich in Mikes Bildunterschrift das ein oder andere Fehlerchen eingeschlichen. "A Mars, a halbes Hendl & de große Liab", schreibt er zu dem Foto – viele Fans korrigieren ihn in den Kommentaren, es heiße "a Maß". Auch Leylas Bierkrug sticht einigen ins Auge: Der Inhalt ist sichtlich trüber als Bier, weswegen viele Fans vermuten, dass sie vielleicht auf eine alkoholfreie Variante zurückgegriffen hat.

Fehler hin oder her – Leyla und Mike wirken frisch verliebt. Im vergangenen Sommer haben die beiden einen echten Hochzeitsmarathon hinter sich gebracht und sich insgesamt dreimal das Jawort gegeben. Ruhe eingekehrt ist bei dem frisch vermählten Paar allerdings noch nicht: Als Nächstes steht das Thema Familienplanung auf der Agenda. Insbesondere Leyla träumt von einer Schwangerschaft, doch eine Gebärmuttererkrankung sorgt bei der Beauty aktuell für große Unsicherheiten.

Instagram / mikeheiter Leyla und Mike Heiter auf der Wiesn 2025

Imago Mike und Leyla Heiter, Oktober 2024

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025