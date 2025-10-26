Nach Kritik: Kate Cassidy enthüllt ihre Beauty-Eingriffe

Kate Cassidy hat nach anhaltender Kritik die Karten auf den Tisch gelegt: In einem neuen TikTok-Clip zählte die frühere Partnerin des verstorbenen Sängers Liam Payne (†31) all ihre Beauty-Eingriffe auf, die sie bisher hatte. "Das Auffälligste, was ich machen lassen habe, war meine Nase. Lippenfüller natürlich, Wangenfüller, Kinnfüller, Botox in meiner Stirn, Botox hier [zeigt auf ihre Krähenfüße]", berichtete sie. Hinzu kommt eine Brustvergrößerung mit rund 400CC über dem Muskel. "Ich spreche über das Unechte an mir", kommentierte Kate in dem Video. "Ich hasse es, wenn Leute lügen", ergänzte sie und erklärte, sie wolle deshalb offen sein. Den Anstoß habe eine Situation im Restaurant gegeben, als sie auf ihren Ausweis angesprochen worden sei, weil sie anders aussehe.

Im Video betonte die Influencerin, sie halte ihre Eingriffe gar nicht für so umfangreich. "Ehrlich, ich habe gar nicht so viel machen lassen, ich finde nicht, dass es viel ist, aber auch: Wen kümmert's", stellte sie klar. Die sichtbarste Veränderung sei die Nase, Filler habe sie vor rund zwei Jahren vor der Operation auflösen lassen. Bei ihrem Körper sei "bisher nur das bei den Mädels" passiert, erklärte sie und spielte damit auf die Brust-OP an.

Nach einem Jahr voller Schmerz und Rückzug zeigte sich Kate zuletzt wieder gefasster. Während ihrer Trauer um Liam verschwanden Lächeln und Lebensfreude fast völlig aus ihrem Alltag. "Es gab Monate, in denen ich sie buchstäblich kein einziges Mal lächeln sah und ich habe sie jeden Tag gesehen", erzählte eine Freundin der Influencerin gegenüber Daily Mail. Damals sagte Kate Verabredungen ab und war für ihr Umfeld kaum noch greifbar. Besonders die tragischen Umstände von Liams Tod in einem Hotel in Argentinien hatten sie tief getroffen.

Instagram / katecass Kate Cassidy, Model

TikTok / Kateecass Kate Cassidy im Juli 2025

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

