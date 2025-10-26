Asena Neuhoff ehrlich: Bereut sie AYTO-Flirt mit Marc-Robin?

Asena Neuhoff und Marc-Robin Wenz sorgten in Are You The One – Reality Stars in Love für viel Gesprächsstoff. Die beiden flirteten während der Show und verbrachten einige heiße Stunden zusammen. Nach der Show beendete Asena jedoch die Romanze. Im Gespräch mit Promiflash äußert sie sich nun zu der kurzen Liaison und verrät, ob sie sich rückblickend gar nicht erst auf den Realitystar einlassen würde. "Nein, [ich bereue es] nicht. Ich habe ihn ja danach abgeschossen. Also, ich war ja diejenige", gibt sie zu.

Doch wie ist das Verhältnis der beiden heute? Während sich die Influencerin und Marc-Robin zuletzt beim großen Boxevent Fame Fighting über den Weg liefen, erzählt Asena, dem Temptation Island-Star bereits vor einigen Wochen auf einer Premiere begegnet zu sein – dort hätten sie auch ein paar Worte gewechselt. Ein gutes Verhältnis pflegen die beiden allerdings trotzdem nicht. "Da gibt es noch viele ungeklärte Sachen, sagen wir mal so. Wir haben ja nie eine richtige Aussprache gehabt. Auch beim Wiedersehen damals nicht", offenbart sie.

Die Romanze zwischen Asena und Marc-Robin liegt mittlerweile über ein Jahr zurück. Bereits damals hatte der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer im Gespräch mit "Trashkurs" erzählt, wie turbulent es nach den Dreharbeiten weiterging. "In Deutschland angekommen habe ich meinen engsten Freunden erzählt, dass ich mit Asena bin. Dann haben mich wahrscheinlich zehn Leute gewarnt, ich solle die Finger von ihr lassen aus speziellen Gründen", erinnerte er sich. Die Details behielt er zwar für sich, verriet aber, dass sie nach der Show noch Zeit in Thailand verbracht hatten: "Wir haben gesagt, wir lernen uns weiter kennen."

IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / BOBO Collage: Asena Neuhoff und Marc-Robin Wenz

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Juni 2025

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar