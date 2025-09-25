Baby-Drama: Leyla Heiter teilt ihre schlimmste Befürchtung

Leyla Heiter (29), bekannt aus Der Bachelor, hat in ihrer neuesten Instagram-Story Einblicke in ihr Gefühlsleben gewährt. Gemeinsam mit Ehemann Mike (33) träumt sie von einem Kind, doch eine Gebärmuttererkrankung sorgt für große Unsicherheiten. Auf die Frage eines Fans, ob sie Angst bezüglich einer möglichen Schwangerschaft habe, antwortete sie offen: "Ehrlich gesagt ja... ich will natürlich immer positiv denken, aber die Angst ist trotzdem da." Für Leyla wäre es das größte Geschenk, Mutter zu werden, was die Situation für sie besonders emotional macht.

Trotz ihrer Bedenken zeigt sich die 29-Jährige kämpferisch und bemüht, optimistisch zu bleiben. Sie glaubt fest daran, dass positive Energie eine große Rolle spielen kann und lässt sich von der Hoffnung leiten. Gleichzeitig machte sie deutlich, wie verletzlich sie diesbezüglich ist: Sollte sich ihr Kinderwunsch nicht erfüllen, würde für sie "wirklich eine Welt zusammenbrechen". Leyla kritisierte zudem den leichtfertigen Umgang, den einige Menschen mit solch sensiblen Themen hätten.

Fans spekulierten bereits über eine mögliche Schwangerschaft, nachdem ein TikTok-Video der beiden vor wenigen Stunden für ordentlich Gesprächsstoff sorgte. Mike fragte darin geheimnisvoll: "Was entdeckt ihr in dem Video?" und brachte damit die Gerüchteküche zum Brodeln. Besonders ein Moment, in dem Leyla ihre Hand auf den Bauch legt und ein auffällig platzierter Stein am Ende des Clips sorgten für Spekulationen. "Leute, der Stein zum Schluss soll eine Gebärmutter darstellen – zur Verkündung der Schwangerschaft", kommentierte ein aufmerksamer Fan, während ein anderer direkt fragte: "Baby 2026?"

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Instagram / mikeheiter Leyla Heiter und Mike Heiter 2025