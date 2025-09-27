Yeliz Koc verrät: Hat sie alleiniges Sorgerecht für Snow?

Yeliz Koc (31) hat in einer Instagram-Fragerunde intime Details über ihr Privat- und Familienleben preisgegeben. Dabei wurde sie von ihren Fans gefragt, ob sie das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Snow (3) mit Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat. Yeliz antwortete darauf kurz und knapp mit "Ja". Die beiden ehemaligen Partner hatten sich noch vor der Geburt ihrer Tochter getrennt, doch Jimi hat inzwischen wieder Kontakt zu seiner Tochter aufgenommen und engagiert sich in ihrer Betreuung.

Ein weiteres Thema war die Frage, ob Yeliz sich vorstellen könne, das Sorgerecht in Zukunft mit Jimi zu teilen. Ihre Antwort fiel zurückhaltend aus: "Das möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, ob ich das in den nächsten drei bis vier Jahren will." Trotz der Annäherung zwischen den beiden Elternteilen scheint Yeliz in Bezug auf größere Entscheidungen rund um ihre Tochter vorsichtig zu bleiben und zögert, diese Verantwortung zu teilen.

Wie sich das Verhältnis zwischen Jimi, Yeliz und Snow in Zukunft weiterentwickeln wird, können Fans schon bald ganz nah mitverfolgen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die beiden Realitystars und ihre Tochter bald eine eigene Doku-Show bekommen. Die Dreharbeiten dazu laufen bereits, wie Bild berichtete. Die Sendung soll den Alltag der Patchwork-Familie sowie die Herausforderungen als Eltern dokumentieren. Jimi versprach den Fans volles Programm: "Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern."

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025