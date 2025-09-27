Schon bald: Dann startet Sydney Sweeneys Boxfilm "Christy"

Sydney Sweeney (28) steht mit ihrem neuen Film "Christy" in den Startlöchern, der am 7. November in den USA in die Kinos kommt. Das Boxdrama, das beim diesjährigen Toronto International Film Festival Premiere feierte, basiert auf dem Leben der Boxlegende Christy Martin. Unter der Regie von David Michôd verkörpert die Schauspielerin die titelgebende Hauptfigur, eine Box-Ikone aus einer Kleinstadt in West Virginia, die in den 1980er Jahren Weltruhm erlangte.

Der Film zeigt dabei nicht nur den Aufstieg zur ersten Sportlerin auf dem Cover der Sports Illustrated, sondern beleuchtet auch die Kämpfe, denen sich Christy außerhalb des Rings stellen musste. Ben Foster (44) spielt ihren Trainer und Ehemann Jim, dessen Beziehung zu ihr zunehmend bedrohlich wird. Das Publikum weltweit darf sich auf den Streifen freuen, denn die internationalen Vertriebsrechte für "Christy" wurden bereits in zahlreiche Länder verkauft. Dazu zählen unter anderem Deutschland und Österreich.

Für Sydney Sweeney, die durch Serien wie Euphoria einem breiteren Publikum bekannt wurde, stellt dieser Film eine weitere Möglichkeit dar, ihre beeindruckende Vielseitigkeit als Schauspielerin zu zeigen. Die Rolle der Christy Martin, die neben ihren sportlichen Erfolgen auch mit familiären Konflikten und schweren persönlichen Kämpfen zu kämpfen hatte, ist von großer emotionaler Tiefe geprägt. In Interviews betonte Sydney immer wieder, wie sehr sie sich dafür einsetzte, Martin in all ihrer Stärke und Verletzlichkeit darzustellen.

ActionPress Schauspielerin Sydney Sweeney und Boxerin Christy Martin

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Christy Martin am Set von Christy Martins Biopic, November 2024

Getty Images Ben Foster im September 2025