Statt ihrer Mutter: 77-Jähriger führt Selena Gomez zum Altar

Selena Gomez (33) feiert heute ihre Hochzeit mit Benny Blanco (37) an einem streng geheimen Ort in Montecito, Kalifornien. Doch im Vorfeld der Feierlichkeiten kam es zu Spannungen in der Familie der Sängerin, wie DailyMail berichtet. Statt ihre Mutter Mandy Teefey (49), die Selena mit nur 16 Jahren zur Welt brachte, bat sie ihren Großvater David Cornett (77), sie zum Altar zu führen. Die Nachricht hat die Großeltern zu Tränen gerührt, während ihre Mutter und ihr Ehemann Brian laut einem Insider "am Boden zerstört" gewesen sein sollen. Trotzdem wird die 49-Jährige, die früher auch als Managerin ihrer Tochter tätig war, an der Hochzeit teilnehmen.

Die Entscheidung, den Großvater einzubeziehen, traf der ehemalige Disney-Star bereits zu Beginn der Hochzeitsplanung und erklärte ihrer Mutter später, dass dies ihre Art sei, ihren Opa zu ehren. "Selena lebte bei ihnen, bevor sie zu Benny zog, und sie betrachtet sie als die Menschen, die sie wirklich aufgezogen haben", so der Informant gegenüber dem Blatt. Der 77-Jährige habe sie in schwierigsten Zeiten unterstützt, während die Beziehung zu Mandy von Konflikten und komplizierten Phasen geprägt war. Die Musikerin soll bewusst vorsichtig mit dieser Entscheidung umgegangen sein, wohl wissend, dass sie ihre Mutter schmerzen könnte. Mandy akzeptierte jedoch schließlich, dass es der Wunsch ihrer Tochter ist.

Die Hochzeit selbst verspricht, ein starbesetztes und glamouröses Event zu werden. Wie der Insider zudem preisgab, sind mit Taylor Swift (35) und Paris Hilton (44) gleich zwei internationale Superstars unter den geladenen Gästen. Bei Taylor blieb bis zuletzt unklar, ob sie von ihrem Verlobten begleitet wird. "Travis hat am nächsten Tag ein Spiel. Das ist alles noch in der Diskussion", verriet die Quelle. Schauspiel-Ikone Meryl Streep (76) sagte überraschend ihre Teilnahme ab, während ihre ehemaligen Only Murders in the Building-Kollegen Martin Short (75) und Steve Martin (80) zugesagt hatten.

Getty Images Selena Gomez im Mai 2024

Getty Images Selena Gomez mit Mutter Mandy Teefey, 2012

IMAGO / PicturePerfect Selena Gomez und Taylor Swift, Februar 2016