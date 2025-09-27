LeBron James' Ehe mit Savannah läuft "nicht immer perfekt"

LeBron James (40) hat in einem Podcast ein seltenes, ehrliches Bild von seiner Ehe mit Savannah James gezeichnet. Im Gespräch mit Speedy Morman für dessen Format "360 with Speedy" sprach der NBA-Star vergangene Woche offen über die Herausforderungen, die eine Partnerschaft mit sich bringt. "Eine Beziehung ist niemals vollkommen perfekt", erklärte der Sportler und betonte weiter, dass es auf die Bereitschaft ankomme, auch schwierige Phasen gemeinsam zu bewältigen.

Der Basketballer, der bereits seit über zehn Jahren mit Savannah verheiratet ist, fügte hinzu: "Wenn man bereit ist, an den Problemen zu arbeiten, dann macht das alles umso wertvoller." Das Paar verbindet eine gemeinsame Geschichte, die bis in die Jugendjahre zurückreicht. LeBron und Savannah lernten sich kennen, als sie noch an rivalisierenden Highschools waren. Mittlerweile sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen, und sie haben gemeinsam viele Höhen und Tiefen durchgestanden. "Es ist nicht immer eine Blumenwiese", räumte der mittlerweile 40-Jährige ein. Dennoch betonte er, wie wichtig es sei, zusammenzuhalten.

LeBron beweist erneut, dass er nicht davor zurückschreckt, auch über schwierigere Themen öffentlich zu sprechen. Bereits vor vier Monaten hatte der Sportler seine Fans mit einem bemerkenswert offenen Statement auf Instagram überrascht. Damals sprach der NBA-Star ganz unverblümt darüber, welchen Unterschied Therapie in seinem Leben gemacht habe. "Therapie hat mir gezeigt, wie ich mich öffnen kann! Sie hat mir auch gezeigt, wie ich mir über Kleinigkeiten keine Gedanken mache", schrieb der Basketballer in seiner Story.

Getty Images LeBron James und Savannah James im Mai 2025

Getty Images Savannah James und NBA-Star LeBron James

Getty Images LeBron James im Juni 2025