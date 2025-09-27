Prinz Harry und Charles tauschten bei Treffen Geschenke aus

Prinz Harry (41) und König Charles III. (76) haben sich am 10. September in London zu einem privaten Treffen im Clarence House zusammengefunden. Das etwa 53 Minuten lange Gespräch begann mit einem warmen Austausch von Küsschen auf die Wange und einem gemeinsamen Tee. Nachdem Harry seinem Vater eine gerahmte Familienfotografie von sich, Meghan (44) und ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) überreicht hatte, revanchierte sich Charles mit einem vorzeitigen Geburtstagsgeschenk für seinen jüngeren Sohn. Kurz darauf verließ Harry das Treffen, um an einer Veranstaltung im Rahmen der Invictus Games teilzunehmen, wie Page Six berichtet.

Trotz der Herzlichkeit gab es keine Aussöhnung zwischen dem König und seinem Sohn. Aus dem Umfeld des Palastes hieß es, Charles werde weiterhin an der sogenannten Sandringham-Vereinbarung festhalten, die eine Rückkehr Harrys in eine hybride Rolle innerhalb der königlichen Familie ausschließt. Harry hingegen betonte, dass er nicht darauf abziele, wieder offizielle Pflichten zu übernehmen, sondern allein die familiäre Beziehung suche. Gerüchte, er wolle einen Keil zwischen Charles und Prinz William (43) treiben, wies sein Sprecher als "Unsinn" zurück. Dennoch sei Charles’ Tür für ein weiteres privates Treffen weiterhin offen, sollte Harry erneut nach Großbritannien reisen.

Das Treffen markierte die erste persönliche Begegnung der beiden seit 19 Monaten. Harry ließ Charles an seinem Leben in Kalifornien teilhaben, indem er ihm Videos seiner Kinder zeigte – ein Moment, der den König sichtlich erfreute. In einem früheren Brief hatte Harry seinen Wunsch nach einer Annäherung ausgedrückt, was zu diesem Treffen führte. "Es war sehr emotional, sie haben sich lange umarmt", berichtete ein Insider Us Weekly. Harry selbst nutzte diese Reise außerdem, um das Grab seiner Großmutter, Königin Elizabeth II., zu besuchen – ein Zeichen dafür, wie sehr ihm seine familiären Wurzeln trotz der Distanz noch am Herzen liegen.

Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry, König Charles

Getty Images Prinz Harry, September 2025

Getty Images König Charles, 2025