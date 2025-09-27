Brooklyn Beckham bricht sein Schweigen über Familienstreit

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat sich erstmals zu den anhaltenden Spekulationen rund um einen möglichen Familienstreit bei den Beckhams geäußert. Beim Ryder Cup Celebrity All-Star Match in New York am Mittwoch, dem 24. September, sprach das Model offen über die schwierige Situation. Gegenüber Daily Mail zeigte sich der 26-Jährige genervt von den Gerüchten: "Jeder redet immer Unsinn. Ich versuche einfach, mein Leben zu genießen, wie jetzt – mit Freunden Golf zu spielen. Es macht Spaß." Er betonte dabei vor allem die Bedeutung des Zusammenhalts mit seiner Ehefrau Nicola (30).

Zur medialen Aufmerksamkeit und den negativen Schlagzeilen erklärte Brooklyn, dass er und Nicola einen klaren Fokus hätten. "Es wird immer Leute geben, die negative Dinge sagen, aber ich habe eine Frau, die mich sehr unterstützt", sagte er weiter, begleitet von einem wohlwollenden Nicken in Richtung seiner Frau. Dem Paar scheinen die äußeren Umstände wenig anzuhaben: "Wir bleiben konzentriert und arbeiten. Und wir sind glücklich", fügte er hinzu. Die beiden, die 2022 heirateten, erneuerten erst im August ihr Eheversprechen – allerdings ohne die Präsenz der Beckhams. Stattdessen fand die Zeremonie im Kreise von Nicolas Familie statt.

Brooklyn, ältester Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50), hatte sich in den letzten Jahren zunehmend von seiner berühmten Familie zurückgezogen. Die Gründe für die Spannungen waren immer wieder Gegenstand von Spekulationen. Insider berichteten über Differenzen, die vor allem mit Brooklyn und Nicolas Hochzeit begonnen haben sollen. Trotz der Konflikte scheint Brooklyn seinen Fokus auf die Beziehung zu seiner Frau gelegt zu haben. Nicola, Schauspielerin und Tochter des Milliardärs Nelson Peltz, zeigt sich ebenfalls stets an seiner Seite. Das Paar gibt sich in der Öffentlichkeit als harmonisches Team, das einander den Rücken stärkt – auch in turbulenten Zeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham im Juni 2024 auf der Pariser Fashion Woche

Anzeige Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024