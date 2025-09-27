Diese zwei "Love Island VIP"-Boys fallen bei den Fans durch

Josua Günther und Nam Vo sorgen derzeit bei der aktuellen Staffel von Love Island VIP für reichlich Gesprächsstoff – allerdings im negativen Sinne. Nach dem ersten gemeinsamen Kuss mit Kandidatin Lisa Gaul zieht Josua überraschend einen Schlussstrich und gibt ihr in Folge acht den Laufpass. Doch statt ehrlich zu sein, täuscht er zunächst eine Krankheit vor, um Lisa auf Abstand zu halten. Social-Media-Star Nam gibt ebenfalls ein schwieriges Bild ab: Nachdem er schon bei Jennifer Iglesias (27) kaum Initiative zeigte, wirkt er bei Laura Blond, die ihn zuletzt bei der Paarungszeremonie gewählt hatte, noch weniger interessiert. Im Gespräch mit Laura geht er sogar so weit, ihr vorzuhalten, in "alte Muster zu verfallen", da sie mit anderen Teilnehmern das Gespräch suchte.

Das Verhalten der beiden Kandidaten bleibt bei den Zuschauern nicht unkommentiert. "Bei Josua immer und in jedem Format dasselbe. Den würde ich nie wieder in irgendeine Datingshow nehmen", empört sich ein Nutzer auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Doch Nam trifft es noch härter: Einige User kritisieren, er sei abgehoben und habe ein merkwürdiges Verständnis von zwischenmenschlichen Beziehungen. Kommentare wie "Sein Desinteresse und urteilendes Verhalten sind irgendwie eine absolute Red Flag" oder "Was denkt Nam eigentlich, wo er ist? Will keine Frau küssen, damit seine zukünftige Frau das nicht sehen muss? So wird er seine zukünftige Frau nicht finden", zeigen klar, was die Zuschauer denken.

Um seinen Prinzipien treu zu bleiben, verweigerte Nam bereits beim Einzug von Laura einen Kuss. Während die anderen Männer im Pool die Lippen spitzten, drehte der Realitystar seinen Kopf zur Seite. "Sie hat sich das nicht verdient, einen Kuss von mir zu bekommen.", meinte er später im Interview. Seine damalige Couple-Partnerin Jennifer zeigte sich amüsiert und begeistert – bei den Fans der Show kann er mit seinem Verhalten aber offenbar keine Sympathiepunkte sammeln.

