Nie geliebt: "Love Island"-Josh schockt mit bitterer Beichte

In der neuesten Episode der Reality-Show Love Island VIP sorgte ein unerwartetes Geständnis von Josh Stanley (29) für Aufsehen. Während einer Runde des Spiels "Ich hab noch nie", bei dem die Kandidaten intime Einblicke in ihre Leben geben, offenbarte der Realitystar, dass er in seinem bisherigen Leben noch nie geliebt habe. "Ich hatte so Lust, aber nicht Love", erklärte Josh freimütig, was bei den Mitspielern für ungläubiges Staunen sorgte. Besonders betroffen von dieser Offenbarung zeigte sich sein Show-Couple Stella Stegmann (28), die daraufhin ihre Zweifel an der Verbindung mit ihm äußerte.

Für Stella war das Geständnis eine emotionale Hürde, die sie sichtlich ins Grübeln brachte. "Dass er wirklich noch nie eine Beziehung hatte, noch nie geliebt hat, finde ich schon krass", sagte die Ex-Bachelorette später. Sie fürchtet, dass Joshs Liebes-Unerfahrenheit sich negativ auf ihr aufkeimendes Verhältnis auswirken könnte. "Ich möchte nicht verletzt werden. Wie hoch ist dann bitte die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in einer Show in mich wirklich verliebt?", fügte sie hinzu. Trotz der anfänglich guten Chemie zwischen den beiden droht die Beichte, einen Keil zwischen sie zu treiben. Auch Jeje Lopes zeigte Mitgefühl und kommentierte: "Josh hat einfach noch nie in seinem Leben geliebt. Das hat mich traurig gemacht."

Der ehemalige AYTO-Kandidat erklärte die Situation im gemeinsamen Interview mit seiner Partnerin mit einem gewissen Unverständnis gegenüber den emotionalen Reaktionen der anderen. Er betonte, dass er bisher einfach keine feste Beziehung eingegangen sei. Stella, die bereits einige schlechte Erfahrungen in Datingshows gemacht hat, scheint sich von ihrem Aufenthalt bei "Love Island VIP" viel erhofft zu haben: "Ich wäre schon traurig, wenn ich aus der dritten Show rausgehe und das irgendwie schon wieder nicht so geklappt hat." Ob Josh und sie trotz dieser Hürde zueinanderfinden können, bleibt abzuwarten.

"Love Island VIP" - ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTL ZWEI Collage: "Love Island VIP"-Kandidaten Josh Stanley und Stella Stegemann, 2025

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Josh

RTL Stella Stegmann weint bei "Die Bachelorette"