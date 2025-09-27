Nach Rosenkrieg: Hat Sarah-Jane Wollny Kontakt zu Ex Tinush?

Sarah-Jane Wollny (26) hat harte Monate hinter sich. Im April verkündete die TV-Bekanntheit ihre Trennung von ihrem Langzeitpartner Tinush Nasri. Danach folgte ein hitziger Schlagabtausch im Netz, der für Entrüstung bei ihren Fans sorgte. Nun fragte ein Follower die Tochter von Silvia Wollny (60) in einer Instagram-Story, ob sie heute noch Kontakt zu ihrem Ex-Freund habe. Sarah stellte daraufhin klar: "Nein, und das ist auch gut so." Mit weiteren Aussagen zu dem Liebes-Aus hält sich die Influencerin allerdings zurück.

Bereits während und nach der öffentlichkeitswirksamen Trennung äußerte sich Sarah-Jane in emotionalen Statements zu dem Ende der Beziehung. "Diese Trennung hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen", gab sie damals auf Social Media zu. Ihr sei nach dem Liebes-Aus aufgefallen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt hatte: "Mir wird es nie wieder passieren, dass irgendein anderer Mensch [...] in meinem Leben Prio Nummer eins ist und ich mich hinten dran stelle."

Bald startet ein neues Abenteuer für den Realitystar. Sarah-Jane ist Teil der neuen Staffel von Promi Big Brother. Sie wurde als eine der ersten Kandidatinnen bereits im August verkündet. Mit dabei sind außerdem der Ex-Bachelor Andrej Mangold (38), die Influencerin Laura Maria Lettgen, der Schauspieler Michael Naseband (60), Realitystar Christina Dimitriou (33), Schlagersänger Achim Petry (51) und TikTok-Star Karina2You. Wer im Haus für das meiste Drama sorgt, werden Fans ab dem 4. Oktober mitverfolgen können.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Influencerin

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

