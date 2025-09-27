Hochbegabter Kandidat floppt bei "Wer wird Millionär?"

In der jüngsten Ausgabe von Wer wird Millionär? am 22. September stand Kandidat Mark Thomsen im Mittelpunkt eines dramatischen Abends. Der hochintelligente Teilnehmer aus dem Raum Köln, dem ein bemerkenswerter IQ von 150 nachgesagt wird, begann vielversprechend und beantwortete Frage um Frage souverän. Doch bei der 32.000-Euro-Frage änderte sich das Bild dramatisch. Die Aufgabe lautete, den Original-Sänger eines Hits zu benennen, der nur wenige Monate nach dessen Veröffentlichung verstarb. Unsicher zwischen den Antworten "Paranoid" und "Sweet Child O‘Mine" entschied sich Thomsen letztlich für die falsche Option – ein Fehler, der ihn in die Tiefe stürzen ließ.

Die richtige Antwort wäre "Highway to Hell" gewesen, gesungen von Bon Scott, dem legendären Frontmann von AC/DC, der 1980, wenige Monate nach Veröffentlichung des Songs, verstarb. Trotz seines offensichtlichen Wissensreichtums und eines IQs, der weit über dem Durchschnitt liegt, bewies dieses Missgeschick, dass auch schlaue Köpfe mal danebenliegen können. Besonders bitter für den Kandidaten: Sein Telefonjoker war noch ungenutzt, und die falsche Antwort kostete ihn solide 32.000 Euro, sodass er schließlich mit der Sicherheitsstufe von 500 Euro nach Hause gehen musste. "Ich bin von meiner eigenen Leistung enttäuscht", kommentierte Thomsen den Vorfall.

Das Preisgeld von 500 Euro reicht nicht aus, um Thomsen bei der Begleichung der Schulden bei einem Freund nennenswert zu unterstützen, was sein ursprünglicher Plan mit dem Gewinn gewesen war. Doch dieser nahm die Situation mit Humor: "Ich nehme das in Kauf, dass er mir auf Ewigkeiten Geld schuldet." Günther Jauch, der charismatische Moderator der Sendung, zeigte die gewohnt professionelle Mischung aus Mitgefühl und Gelassenheit. Mit seiner humorvollen Art gelingt es Jauch immer wieder, dramatische Momente aufzulockern und die Kandidaten – zumindest ein wenig – über ihre Enttäuschungen hinwegzutrösten.

RTL / Stefan Gregorowius Mark Thomson bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Mark Thomsen (l.) und Günther Jauch, September 2025

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"